Son dakika: Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Metrolarda neden 'U' simgesi var? | Video

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayındaki iddiaları ile ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Uydurma bir kağıt üzerinden böyle iftira atıldığında tabi ki en üst perdeden yanıt vereceğiz. İddiaların altı tamamen boş. Kılıçdaroğlu yargıda hesap verecek." dedi. Yeni metro projeleri için tarih veren Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da yılın 6. ayından itibaren üst üste metro projelerini açacağız. 18 ayda Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metrosunu hizmete sunulacak." ifadelerini kullandı.