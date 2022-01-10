Video Haber Son dakika: Bakan Karaismailoğlu İstanbul’da devam eden metrolar ile ilgili bilgi verdi | Video
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu İstanbul’da devam eden metrolar ile ilgili bilgi verdi | Video

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu İstanbul’da devam eden metrolar ile ilgili bilgi verdi | Video

10.01.2022 | 21:43

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Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayındaki iddiaları ile ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Uydurma bir kağıt üzerinden böyle iftira atıldığında tabi ki en üst perdeden yanıt vereceğiz. İddiaların altı tamamen boş. Kılıçdaroğlu yargıda hesap verecek." dedi. Yeni metro projeleri için tarih veren Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da yılın 6. ayından itibaren üst üste metro projelerini açacağız. 18 ayda Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metrosunu hizmete sunulacak." ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu İstanbul'da yapılacak yeni metro hatlarının yıl içerisinde tamamlanacağını da belirtti.

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