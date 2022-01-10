Mahkemeden skandal gaybubet evi kararı! FETÖ’cü kaymakama ödül gibi ceza

GAYGUBET EVİNE "EV HAPSİ"

Mahkeme, Cumhuriyet Savcılığının tutuklama talebini reddederek sanığa yurtdışına çıkış yasağı ile 3 ay süreyle yakalandığı gaygubet evine konutu terk etmeme cezası verdi. Karar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemenin kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren farklı Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Yıldız'a dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedenini bulunduğunu belirterek şüphelinin adresinin bulunmadığı, kaçma ve saklanma şüphesinin birlikte değerlendirilerek hakkında yakalama kararı çıkartılarak tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine Kaymakam Yıldız yeniden gözaltı kararı verildi.