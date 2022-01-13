İstanbul Havalimanı’nda toplanan atıklar sanata dönüştü

Serginin açılışında konuşan İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul İstanbul Havalimanı'ndaki tüm atık yönetimi altyapısının geri dönüşümü sağlayacak şekilde tasarlandığını belirterek, havalimanındaki atıkların 5 farklı kategoride ayrıştığını söyledi.



SIFIR ATIK BELGESİNİ ALAN İLK HAVALİMANI



Bu çalışmalarla İstanbul Havalimanı'nın sıfır atık belgesini alan ilk havalimanı olma unvanını kazandığını hatırlatan İnankul "Bugün burada bizleri bir araya getiren Deniz Sağdıç'ın 'Sıfır Noktası' sergisi ileri dönüşümün önemini vurgulayarak sürdürülebilir bakış açısını hayatımıza dahil eden değerli eserlerden oluşuyor. Bu eserleri İGA ve paydaşların markalarını taşıyan eki üniformalardan, İstanbul Havalimanı atık yönetim merkezi tarafından tespit ve keşfi yapılan plastik kutulardan, çöp poşetleri, kablolar gibi kullanılmış atık haline gelmiş malzemelerden yapılıyor olması İGA olarak bizi ayrıca heyecanlandırmaktadır" diye konuştu.





ESERLER YOLCULARIN BIRAKTIĞI PARÇACIKLARDAN OLUŞUYOR



Sanatçı Deniz Sağdıç ise sergide yer alan bütün eserlerin her bir yolcunun bıraktığı küçük parçacıklardan oluştuğuna dikkat çekerek "Pet şişe kapaklarından, kartonlardan, alüminyum içecek kutularından, kablolardan oluşuyor. Burada gördüğünüz her bir nesne aslında bizim bütünlüğümüzle ilgili bir hikaye. İGA yönetimi katı atık ayrıştırma tesisi ve burada yapılan bütün bu sürdürülebilirlikle sanatın bütünleşmesini sağlayan o kadar dinamik bir ekip var ki onlarla birlikte insanların hayatına temas edebileceğimiz sıfır noktasından tekrar yeni bir bakışla insanlara dokunabileceğimiz bu alanda hep birlikte projeyi ortaya koymak inanılmaz keyifliydi" dedi.



ESERLERİN GELİRİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE AKTARILACAK



Sergide yer alan ve Deniz Sağdıç'ın ekibiyle birlikte yaklaşık 4 aylık bir atölye çalışması ile ortaya çıkardığı 20 eser üç ay boyunca açık kalacak. Eserlerin satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü İGA' nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde kullanılacak.