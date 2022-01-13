Son dakika: Uzaya fırlatılan Türkiye’nin ilk cep uydusu ’Grizu-263A’dan başarıyla sinyal alındı!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nda görev yapan üniversitelilerin tasarladığı Türkiye'nin en küçük cep uydusu, ABD'den SpaceX Falcon roketi ile uzaya fırlatıldı. Fırlatılma anı, akademisyenler ve üniversite öğrencilerince izlenirken büyük heyecan yaşandı.
ZBEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 2017 yılında temel haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefiyle Türkiye'nin en küçük cep uydusunu tasarladı. 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk 'pocketqube uydusu' olma özelliğini taşıyan cep uydusunun, pandemi nedeniyle geçen yılki uzay yolculuğu ertelendi. Yapılan hazırlıklar sonucunda cep uydusu, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye gönderildi. ABD, İskoçya, İsrail, Almanya ve İspanya gibi dünyanın birçok ülkesindeki uluslararası şirket ve üniversitelerin cep ve küp uydularının arasında Türkiye'yi temsil eden cep uydusu, SpaceX Falcon roketine yerleştirildi.
Son dakika: Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı | Video
ROKETİN FIRLATILMA ANI COŞKUYLA İZLENDİ
Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'e ait Falcon-9 roketinin uzaya fırlatılma anı ise ZBEÜ Farabi Kampüsü'ndeki Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nden ABD'ye bağlanılarak canlı izlendi.
Programa ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Sartuk Karasoy, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Erol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Saat 18:25'i gösterdiğinde roketin uzaya fırlatılma anı ise büyük bir heyecana sahne oldu. Öğrenciler, roketin fırlatılma anında alkışlarla tempo tutarak coşkuya ortak oldu. Grizu-263 takımı da birbirlerine sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.
Son dakika: Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı | Video
CEP UYDU, ROKETTEN AYRILDI
Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'e ait Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu, 1 saatlik yolculuğun ardından uzayda roketten ayrıldı. Bundan sonraki süreçte kendi yörüngesinde hızla dönmeye başlayacak uydu, daha sonra yavaşlayacak ve dünyaya ilk sinyali göndermeye başlayacak. Grizu 263 takımı danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Ekibin yoğun duygular içerisinde olduğunu anlatan Prof. Dr. Ekmekçi, "Artık yılların emeği bir uydumuz var. Artık yörüngede yer almasını bekliyoruz. Sinyallerimi takip edeceğiz bundan sonra. Onu da alınca çok sevineceğiz ve hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Duygu dolu anlar yaşadık. Her başarının ardında aslında acı- tatlı anılar oluyor. Biz de çok anı biriktirdik. Bu anılar devam edecek. Uydu roketten çıktıktan sonra kendi etrafında dönecek. İçindeki bir sistem bunu yavaşlatacak ve sonunda sinyal vermeye başlayacak. Umutla bekliyoruz. Uzay çalışmaları içerisinde birçok riskleri barındırıyor. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. Bundan sonra da inşallah yolunda gidecektir. Sinyal almayı heyecanla bekleyeceğiz. Dünyanın herhangi bir yerinden de ilk sinyal alınabilir. Gelebilecek ilk sinyal haberi bizleri çok mutlu edecektir" dedi.
Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da öğrencileri başarısı nedeniyle kutladığını söyledi. Önemli bir ana tanıklık ettiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle dedi:
"Çok özel bir akşam yaşadık. Canlı olarak uydumuzun fırlatılmasına şahitlik ettik. Gençlerimizin bu başarısı küçük görülebilir anlaşılmayabilir. Bu çok büyük başarı. Kendileri karar vermişler ve çalışmaları ve başarmışlar. Çok büyük sıkıntılara düşmüşler ama bunları aşarak başarıya ulaşmışlar. Ben bu başarıyı görmekten çok mutluyum. Bizim görevimiz de bu tür girişimleri desteklemektir. Bu ve bunun gibi ekipleri destekleyeceğiz imkanlar dahilinde. Çok mutluyuz."
Kentlerin gelişmesinde, kalkınmasında bu tip başarılar çok önemli olduğuna işaret eden Tutulmaz, "Üniversitelerimizdeki gençlerimiz, aynı zamanda teknolojik dönüşümü sağlayan mühendislerimiz, çok genç yaşta insanlar. Önümüzdeki süreçte inşallah ülkemiz, dünyanın sayılı teknolojik ülkelerinden birisi olacak, buna inanıyoruz." dedi.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da uydunun uzaya fırlatılmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu bir gün yaşadıklarını söyledi.
Uydunun uzaya fırlatılmasını öğrencilerle izlediklerini aktaran Yıldırım, projeyi takip ettiğini kaydetti.
Takım üyesi öğrencilerin sebatla, azimle senelerce çalışarak gerçekleştirdikleri bu başarının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hakikaten gurur duyduk." ifadesini kullandı.
Uzay Ajansı olarak bu tür faaliyetleri desteklemek için yola çıktıklarını; bunun, programlarında yer aldığını dile getiren Yıldırım, gençlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
Yıldırım, birçok üniversite bu şekilde takımların olduğunu aktararak, "Bunlar bizim geleceğimiz. Bizden bayrağı devralacak gençler. Bugünü yaşamaktan çok mutluyum. Hepsini tek tek tebrik ediyorum." diye konuştu.
"GURUR DOLU BİR GÜN"
TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise kendileri için gurur dolu bir gün olduğunu söyledi.
Ertok, TÜRKSAT olarak 6 yıldır gerçekleştirdikleri model uydu yarışmasında büyük başarılar elde eden Grizu-263 Uzay Takımı'nın geliştirdiği uydunun uzaya gönderilmesini büyük bir gururla izlediklerini ifade etti.
Proje aşamalarının çok önemli olduğunu anlatan Ertok, şöyle konuştu:
"Yerde bunların çalışmasını yapıyorsunuz, bir şekilde test ediyorsunuz ama uzaya göndermek bambaşka bir aşama. Bu arkadaşlar bunları başardı, inşallah daha büyük hedeflere de ilerlerler. Daha büyük uydularla daha büyük şeylerle ülkemize hizmet ederler."
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da uzay takımlarının 6 yıl önceden bugünleri hayal ettiğini ve önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek Zonguldak'ın sıra dışı insanların şehri olduğunu ve başarılılarının da sıra dışı ve önemli başarılar olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından sunum yapan takım üyeleri, katılımcıların sorularını yanıtladı.
Protokol üyelerine hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Öte yandan Grizu-263 Uzay Takımı, uydunun uzaya fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra yörüngeye yerleştiğini duyurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılmasına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
İLK SİNYAL ALINDI
Grizu-263A, Türkiye saatiyle dün 18.25'te Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna çıkmasından yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti.
Grizu-263 Uzay Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Uydumuz 'Grizu-263A'dan ilk sinyaller başarıyla alındı, uydumuz hayatta. Sinyallerimizin alınmasını sağlayan Mehmet Fatih Engin, Tahsin Çağrı Şişman, İbrahim Arda, Yılmaz Barış Erkan ve Bilge Demirköz hocamıza çok teşekkür ederiz."
Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da sosyal medya hesabından, "Gurur. Tasarladık, ürettik, test ettik ve uzaya gönderdik. Şimdi sapasağlam görevinin başında uydumuz Grizu-263A." ifadelerini kullandı.
Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.