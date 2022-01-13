Son dakika: Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı | Video

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Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.