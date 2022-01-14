Video Haber Son dakika: Uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'dan başarıyla sinyal alındı! | Video
Son dakika: Uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'dan başarıyla sinyal alındı! | Video

Son dakika: Uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'dan başarıyla sinyal alındı! | Video

14.01.2022 | 01:41

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Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'e ait Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusundan başarıyla sinya alındı. Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Çok özel bir akşam yaşadık. Canlı olarak uydumuzun fırlatılmasına şahitlik ettik. Gençlerimizin bu başarısı küçük görülebilir anlaşılmayabilir. Bu çok büyük başarı." dedi. Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılmasına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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