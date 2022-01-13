Haberler Gündem Haberleri THY Avrupa'da liderliğini kaptırmadı: Bize de bu yakışır
Giriş Tarihi: 13.1.2022 19:16 Son Güncelleme: 13.1.2022 19:22

THY Avrupa'da liderliğini kaptırmadı: Bize de bu yakışır

THY Avrupa’da liderliğini kaptırmadı: Bize de bu yakışır

Dünya havacılık devleri 2021’de havlu atarken, THY hem büyüdü hem de pandeminin etkilerini sildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “2021’i 2019’un önünde kapattık” diye konuştu. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de "2021 iyi bitti, 2022 iyi başladı. Günlük yapılan sefer sayısında: Avrupa'da "bayrak taşıyıcıları" arasında 1. Bize de bu yakışır." ifadelerini kullandı.

Küresel çaptaki pandeminin etkilediği sektörlerden biri de havacılık oldu. Bazı şirketler salgının etkilerine dayanamayarak batarken, küresel firmalar ise devlet destekleri ile ayakta durabildi. THY ise bu süreci büyüyerek geçirdi ve Avrupa'da liderliği kaptırmadı.

"2021'İ AVRUPA'DA EN ÇOK UÇUŞU OLAN NETWORK HAVAYOLU OLARAK KAPATTIK"

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması sırasında yapılan operasyonun anlatıldığı "Mega Taşınma" belgeselinin ilk gösterimine katılan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "2021'i Avrupa'da en çok uçuşu olan network havayolu olarak kapattık." dedi.

"BİZE DE BU YAKIŞIR"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ekşi, "2021 iyi bitti, 2022 iyi başladı. Günlük yapılan sefer sayısında: Avrupa'da "bayrak taşıyıcıları" arasında 1. Bize de bu yakışır." ifadelerine yer verdi.

THY Avrupa'da liderliğini kaptırmadı! Pandeminin izini sildi

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THY Avrupa'da liderliğini kaptırmadı: Bize de bu yakışır
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