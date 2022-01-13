THY Avrupa’da liderliğini kaptırmadı: Bize de bu yakışır

"2021'İ AVRUPA'DA EN ÇOK UÇUŞU OLAN NETWORK HAVAYOLU OLARAK KAPATTIK"
THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması sırasında yapılan operasyonun anlatıldığı "Mega Taşınma" belgeselinin ilk gösterimine katılan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "2021'i Avrupa'da en çok uçuşu olan network havayolu olarak kapattık." dedi.
"BİZE DE BU YAKIŞIR"
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ekşi, "2021 iyi bitti, 2022 iyi başladı. Günlük yapılan sefer sayısında: Avrupa'da "bayrak taşıyıcıları" arasında 1. Bize de bu yakışır." ifadelerine yer verdi.THY Avrupa'da liderliğini kaptırmadı! Pandeminin izini sildi