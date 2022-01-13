THY Avrupa’da liderliğini kaptırmadı: Bize de bu yakışır

Küresel çaptaki pandeminin etkilediği sektörlerden biri de havacılık oldu. Bazı şirketler salgının etkilerine dayanamayarak batarken, küresel firmalar ise devlet destekleri ile ayakta durabildi. THY ise bu süreci büyüyerek geçirdi ve Avrupa'da liderliği kaptırmadı.