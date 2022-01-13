Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY Avrupa'da liderliğini kaptırmadı! Pandeminin izini sildi
Giriş Tarihi: 13.1.2022 07:00 Son Güncelleme: 13.1.2022 07:05

THY Avrupa'da liderliğini kaptırmadı! Pandeminin izini sildi

THY Avrupa’da liderliğini kaptırmadı! Pandeminin izini sildi

Dünya havacılık devleri 2021’de havlu atarken, THY hem büyüdü hem de pandeminin etkilerini sildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “2021’i 2019’un önünde kapattık” diye konuştu.

Pandemi havayolunu vurunca küresel şirketler 2021'i zararla geçirdi. İflas eden şirketlerin sayısı artarken, dünya devleri ancak devlet destekleriyle ayakta durdu.



Salgın döneminde birçok havayolu uçuşlarını durdurup operasyonlarına ara verirken THY ise yeni uçuş noktaları açarak büyümesini sürdürdü. Avrupa'da liderliği kaptırmadı.



THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması sırasında yapılan operasyonun anlatıldığı "Mega Taşınma" belgeselinin ilk gösterimine katılan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "2021'i Avrupa'da en çok uçuşu olan network havayolu olarak kapattık.



THY, kargosuyla, yolcusuyla Avrupa'da en çok uçuş yapan, en çok yolcu taşıyabilen ve en fazla havada kalan şirket. Gelirini en az kaybeden şirket. 2021'i 2019'un da önünde kapattık" dedi.



ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞI
Belgeselin 16 Ocak'ta National Geographic kanalında yayınlanacağını söyleyen Aycı, taşınmanın dünya sivil havacılık tarihinin çok önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu söyledi.



45 saatte tamamlanması gereken operasyonu 32 saat gibi rekor bir sürede bitirerek muhteşem bir başarıya imza atıldığını hatırlatan Aycı, 2019'da yapılan bütün eleştirileri, şüpheleri ve soruları, taşınmanın başarılı olması nedeniyle geride bıraktıklarını söyledi.



The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner de Mega Taşınma gibi havacılık tarihinde önemli yer tutacak anlara birebir şahitlik ettiklerini söyledi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
THY Avrupa'da liderliğini kaptırmadı! Pandeminin izini sildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA