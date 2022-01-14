Başkan Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni’nde konuşuyor

Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi olma özelliği taşıyan test ve eğitim gemisi TCG Ufuk, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. TCG Ufuk Türkiye'nin denizlerdeki milli gücünü bir kademe daha artıracak.

TCG Ufuk'un hizmete açılış töreninde Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ufuk Gemi'mizin Milli İstihbarat Teşkilatı'na hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde, bölgesinde oyun kuran bir ülke konumuna ulaştı. Masum ve mazlum halklar arasında umut haline geldi. Türkiye bunları savunma sanayisinde elde ettiği gelişime borçludur. İnsansız Hava araçlarından gemilerimize kadar, milli olarak geliştiriyor ve kullanıyoruz.

Savunma sanayi ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak, yüksek teknoloji gerektiren sistemlere ağırlık veriyoruz. Bir yandan da gözümüz uzayda. Gerek fırlatma sistemleri, gerek uydu sistemleri olmak üzere, gözümüz yükseklerde.

Mavi vatanın güvenliği için milli gemilerimizi kendimiz üretebiliyoruz. Bu konuda yüzde 70 yerlilik oranına ulaştık. Ayrıca envanterimizde bulunan birçok deniz aracımız son teknoloji eklenerek restore ediliyor.