Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Ufuk Gemimizin Milli İstihbarat Teşkilatı'na hayırlı olmasını diliyorum." diyen Başkan Erdoğan, Milli Savunma Sanayii alanında yapılan yatırımlara dair de önemli mesajlar verdi. Bir ilke imza atıyoruz diyerek duyurduğu müjde de ise Erdoğan: 3 savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...