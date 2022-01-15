Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası olacak!

1400 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Yüzde 40'ı tamamlanan 2. etap için 440 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Toplamda 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek.

Tesisin önemli bir özelliği daha mevcut. Tesisimiz Türk ekonomisinin yeşil dönüşümüne de katkı sağlayacak.

TÜM YATIRIMCILARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDEĞİZ

Kullanacağı elektiriği de kendisi üretecek tesisimiz doğa da katkı sağlayacak. Bu topraklara değer katan, üreten ihracat eden tüm yatırımcılara destek vermeye devam ediyor. KİPAŞ holdingin bu yatırımı destekliyoruz. Bu yatırıma çeşitli destekler sağlıyor. Oluşturduğu ekonomik ve sosyal katkı göz önüne alındığında, bu tesisin aldığı destekler hakkıdır. Firma sahiplerinden beklentim 2. etap yatırımı en kısa zamanda tamamlayarak üretime başlamalıdır.