Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar

15.01.2022 | 15:05

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Başkan Erdoğan’dan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar 18:42
Başkan Erdoğan'dan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar 15.01.2022 | 15:05
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Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası olacak tesiste 1400 kişi istihdam edilecek. İşte Başkan Erdoğan'ın açılıştan öne çıkan açıklamaları...

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