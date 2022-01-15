Başkan Erdoğan'dan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar
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Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası olacak tesiste 1400 kişi istihdam edilecek. İşte Başkan Erdoğan'ın açılıştan öne çıkan açıklamaları...