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Giriş Tarihi: 15.1.2022 13:35 Son Güncelleme: 15.1.2022 13:50

TELE1'de FETÖ skandalı! Evren Alankuş örgütün ekran yüzü çıktı

SABAH İNTERNET
TELE1’de FETÖ skandalı! Evren Alankuş örgütün ekran yüzü çıktı

Tele1’in ana haber spikeri Evren Alankuş’un daha önce FETÖ’nün kapatılan haber kanalında ekran yüzü olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise sözde muhalif kanalın ekran yüzü olan Alankuş, FETÖ’nün Fuat Avni’si Said Sefa’nın internet sitesinde de köşe yazarlığı yapmış. 17-25 Aralık operasyonlarından yaklaşık iki ay sonra da FETÖ kanalında Ekrem İmamoğlu’nu yayına çıkarmış. Alankuş’un yurtdışına kaçan FETÖ’cü hainlerle boy boy çekildiği fotoğrafları ve paylaşımlarını silip, sosyal medya hesabında temizlik yaptığı anlaşıldı.

Muhalif yayın yaptıkları iddiasıyla her gün ekranlarda yalan yanlış iftiralarla algı operasyonu yapan Tele1'de FETÖ skandalı… Kanalın ana haber spikeri Evren Alankuş'un, FETÖ'nün eski ekran yüzü olduğu ortaya çıktı.



İşte Alankuş'un yok etmeye çalıştığı FETÖ geçmişinden birkaç ayrıntı:

Örgütün kapatılan televizyon kanallarında çalışan FETÖ firarisi Turan Görüryılmaz, 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında attığı bir tweet'te Evren Alankuş ile fotoğrafını paylaşıp "Bugün TV'nin ekran yüzleri ile" yazarak, tweet attı.

FETÖ'NÜN FUAT AVNİ'Sİ İLE KOL KOLA

Alankuş, Bugün TV'de yaptığı programına bir başka FETÖ firarisi olan Said Sefa'yı sürekli konuk olarak alıyordu. Said Sefa, Twitter'ta Fuat Avni takma adıyla örgütün sızdırdığı kumpas belgeleri ve montaj tapeleri yayınlayıp algı operasyonları ile hükümeti yıpratmaya çalışmıştı.



Operasyonları başarısız olunca da diğer hainler gibi yurt dışına kaçmıştı. Alankuş, Said Sefa'nın "Haberdar" isimli internet sitesinde 2015 yılında da köşe yazarlığı yaptı.



İMAMOĞLU'NU FETÖ KANALINA ÇIKARDI

17-25 Aralık operasyonlarından yaklaşık iki ay sonra FETÖ kanalında Ekrem İmamoğlu'nu yayına çıkardı.

Alankuş, FETÖ'nün televizyon kanalına kayyum atanınca terör örgütüne haksızlık yapıldığını belirterek, örgüt aleyhine haber sunmayı kabul etmedi ve istifa etti. Örgüt elemanları, Alankuş'u bu tavrını sosyal medyadan alkışladı.

FETÖ GEÇMİŞİNİ SİLMEYE ÇALIŞTI

Bir dönem FETÖ kanalının ekran yüzü olan Alankuş, daha sonra sosyal medya hesabında temizlik yaptı. Örgüt ile bağlantısını gösteren paylaşımlarını birçok paylaşımını silip temizlik yaptı.

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TELE1'de FETÖ skandalı! Evren Alankuş örgütün ekran yüzü çıktı
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