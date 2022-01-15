TELE1’de FETÖ skandalı! Evren Alankuş örgütün ekran yüzü çıktı

FETÖ GEÇMİŞİNİ SİLMEYE ÇALIŞTI

Bir dönem FETÖ kanalının ekran yüzü olan Alankuş, daha sonra sosyal medya hesabında temizlik yaptı. Örgüt ile bağlantısını gösteren paylaşımlarını birçok paylaşımını silip temizlik yaptı.