Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapıldı. Arnavutluk’taki deprem konutları sahiplerine teslim edildi.

522 KONUT SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Yıkılan konutların yerine TOKİ yatırımı ile yeni binalar yaptık. 2020 Temmuız ayında, koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada, konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan bu daireleri sahiplerine teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye oalrak biz de depreme, sel ve yangın afeterine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik. Şimdi altını çiziyorum, kardeşliğin nişanesi çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak şiarıyla yanınızda yer alacağız. -İnşallah bu hasbi temel üzerine inşaa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu devam edecektir. Değerli dostlarım, hem ortak bir tarihi hem ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak bizim en önemli medeniyet değerlerimizdendir. Koronavirüs salgınında o büyük devletler ülkeler kendi içerisine kapanırken, sınırlarının dışını gözlerine kapanırken, biz ayrım yapmadan herkese destek olduk. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak, dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık.