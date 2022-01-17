Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar

Arnavutluk depreminin ardından Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreni gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında: "Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan bu daireleri sahiplerine teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.