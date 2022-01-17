Video Haber Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar

17.01.2022 | 15:02

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Arnavutluk depreminin ardından Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreni gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında: "Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan bu daireleri sahiplerine teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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