Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta FETÖ ile mücadele mesajı: Somut adımlar atılması en büyük beklentimizdir

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ARNAVUTLUK'UN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Yedi anlaşma imzaladık. Gerek Arnavutluk gerekse Türkiye için bu anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. 522 konutu 13 ay gibi rekor sayılacak bir sürede tamamladık. Bundan sonra da iyi gününde kötü gününde Arnavutluk'un yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bugün değerli dostum Başbakan Edi Rama ile stratejik ortaklık konusu ayrıntılı bir şekilde konuşarak ele aldık. Konsey toplantımız inşallah bu yılın ilk yarısında icra edeceğiz. Dışişleri Bakanlarımız tarihi belirleyecek.

Ethem Bey Camii'nin açılışını bugün gerçekleştireceğiz.