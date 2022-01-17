Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakanlık binasında baş başa görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Heyetler arası görüşme sonrasında Başkan Erdoğan ve Rama anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılıyor. İki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı.
İmza töreninin ardından iki lider önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"ARNAVUTLUK'UN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
"Yedi anlaşma imzaladık. Gerek Arnavutluk gerekse Türkiye için bu anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. 522 konutu 13 ay gibi rekor sayılacak bir sürede tamamladık. Bundan sonra da iyi gününde kötü gününde Arnavutluk'un yanında olmayı sürdüreceğiz.
Bugün değerli dostum Başbakan Edi Rama ile stratejik ortaklık konusu ayrıntılı bir şekilde konuşarak ele aldık. Konsey toplantımız inşallah bu yılın ilk yarısında icra edeceğiz. Dışişleri Bakanlarımız tarihi belirleyecek.
Ethem Bey Camii'nin açılışını bugün gerçekleştireceğiz.
FETÖ İLE MÜCADELE MESAJI
Görüşmelerimizde, FETÖ ile mücadelemizi değerlendirdik. Milletimizin direnci sayesinde boşa çıkardığımız bu terör eyleminde 251 insanımızı alçakça şehit ettiler. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha hızlı, somut adımlar atılması en samimi beklentimizdir.
"HEDEF 1 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ YAKALAMAK"
Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 68'e yakın bir artışla 853 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hedef şimdi 1 milyar dolar hedefini yakalamak.
"BİZ TERS KÖŞE OLMAYIZ"
Şimdi sen bizi ters köşe de bırakmak isteyen bir soru sordun. Biz ters köşe olmayız. Kardeşlik hukukuna dayanan bir ilişkimiz var."
Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta FETÖ ile mücadele mesajı: Somut adımlar atılması en büyük beklentimizdir | Video
EDİ RAMA'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuşmasından öne çıkanlar:
"Bizim için çok güzel bir gün. Biz birlikte bugün çok büyük bir çabanın sonucunu gerçekleştirdik. Yeni kurulan binalar, depremin sarsmış olduğu bölgede birçok aile çok güzel şartlarda yaşayacaklar. Bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Depremin ilk saniyelerinden beri yanımızda bulundu. Bizim lehizimize birçok girişimlerde bulundu, sözünü tuttu. Bütün bu organizasyona destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle dostumuz Bakan Kurum'a. Onların sayesinde sadece bu insanların hayatı değişmedi bu aynı zamanda güzel bir örnektir.
Erdoğan gibi söylediğini yapan liderlere çok rastlanmaz. Uluslararası arenada söylediğini yapan tek lider Erdoğan'dır"
7 İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Megi Fino imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü ile Arnavutluk Opera, Bale ve Folk Topluluğu Arasında İşbirliği Protokolü'nü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Elva Margariti imza altına aldı.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ulusal Sivil Koruma Kurumu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Dallendyshe Bici tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arasındaki İşbirliği Protokolü'ne Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arşivler Genel Müdürü Dr. Ardit Bido imza attı.
Anadolu Ajansı (AA) ve Arnavutluk Telegrafik Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması'nı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Arnavutluk Telegrafik Ajansı Genel Müdürü Valbona Zhupa imzaladı.