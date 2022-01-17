Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Erdoğan söylediğini yapan tek lider | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Tiran'da Başbakanlık binasında gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzaları atıldı. İmza töreninin ardından iki lider önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmelerde, FETÖ ile mücadele konusunun ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha hızlı, somut adımlar atılması en samimi beklentimizdir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz sene yüzde 68'e yakın bir artışla 853 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyledi, "Hedef şimdi 1 milyar dolar hedefini yakalamak." dedi.