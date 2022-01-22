Son dakika: Başkan Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’ın ilk ifadesine SABAH ulaştı

Bir televizyon kanalında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Üsküdar'da gözaltına alınan Sedef Kabaş'ın ilk ifadesine SABAH ulaştı.
"BEN BİR ÇERKES ATASÖZÜ'NÜ SÖYLEDİM"
Sedef Kabaş'ın ifadesinde "Hakaret etmek amacıyla söylemedim. Ben bir Çerkes Atasözü'nü söyledim" dediği iddia edildi. Yayında söylediği sözlerin Atasözü olduğuna dair yayın esnasında herhangi bir açıklama yapmayan fakat ifadesinde "Atasözü söyledim" dediği ifade edilen Sedef Kabaş için "Sözlerinin arkasında duramadı" yorumları yapıldı.
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TUTUKLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi.SON DAKİKA: AK Parti'den Sedef Kabaş hamlesi! 81 ilde harekete geçiliyor...
Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş, mahkemece tutuklandı