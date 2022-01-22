Son dakika: Başkan Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’ın ilk ifadesine SABAH ulaştı

"BEN BİR ÇERKES ATASÖZÜ'NÜ SÖYLEDİM"

Sedef Kabaş'ın ifadesinde "Hakaret etmek amacıyla söylemedim. Ben bir Çerkes Atasözü'nü söyledim" dediği iddia edildi. Yayında söylediği sözlerin Atasözü olduğuna dair yayın esnasında herhangi bir açıklama yapmayan fakat ifadesinde "Atasözü söyledim" dediği ifade edilen Sedef Kabaş için "Sözlerinin arkasında duramadı" yorumları yapıldı.

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