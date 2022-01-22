Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın ilk ifadesine SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 22.1.2022 18:42 Son Güncelleme: 22.1.2022 19:17

Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın ilk ifadesine SABAH ulaştı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Başkan Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’ın ilk ifadesine SABAH ulaştı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik CHP yandaşı TELE1 kanalında söylediği hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle gözaltına alınan Sedef Kabaş’ın ifadesine SABAH ulaştı. Kabaş’ın ilk ifadesinde “Hakaret etmek amacıyla söylemedim. Ben bir Çerkes Atasözü'nü söyledim" dediği iddia edildi.

Bir televizyon kanalında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Üsküdar'da gözaltına alınan Sedef Kabaş'ın ilk ifadesine SABAH ulaştı.

"BEN BİR ÇERKES ATASÖZÜ'NÜ SÖYLEDİM"

Sedef Kabaş'ın ifadesinde "Hakaret etmek amacıyla söylemedim. Ben bir Çerkes Atasözü'nü söyledim" dediği iddia edildi. Yayında söylediği sözlerin Atasözü olduğuna dair yayın esnasında herhangi bir açıklama yapmayan fakat ifadesinde "Atasözü söyledim" dediği ifade edilen Sedef Kabaş için "Sözlerinin arkasında duramadı" yorumları yapıldı.

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TUTUKLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın ilk ifadesine SABAH ulaştı
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