Sedef Kabaş’ın Başkan Erdoğan’ı hedef aldığı küstah sözlere tepki yağıyor! Sedef Kabaş hapis cezası alır mı?

Gazeteci Sedef Kabaş, dün akşam CHP yandaşı Tele-1 kanalında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına çok ağır hakaretlerde bulundu. Gazeteci Uğur Dündar ve CHP'li vekiller Engin Özkoç ile Aykut Erdoğdu, Kabaş'ın hakaretlerine müdahale etmezken program devam etti. Kabaş'ın hakaret içerikli sözlerine tepki yağarken, RTÜK program için inceleme başlattı. Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah sözleri sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma da başlatıldı. Kabaş, dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamı ve seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik hakaretinin hukuki karşılığı da merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Kabaş'ın işlediği suçun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılabileceğini, kasıt durumuna göre bu cezanın 6'da 1 oranında da artırılabileceğini ifade etti.
SEDEF KABAŞ'A HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR Mİ?
Cumhurbaşkanlığı makamı ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sedef Kabaş'ın basit hakaret suçundan yargılanmasının mümkün olmadığını ifade eden Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Kanun çok açıktır. Burada Cumhurbaşkanının ismini vermese de cümlenin bütünlüğünden Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlenmiştir. Yargıtay ve AYM'nin bu konuda evrensel hukuk çerçevesinde yaptığı değerlendirmelerde de fiilin isnadı çok açıktır." dedi
Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi ve Anayasa'nın 104'üncü maddesine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, "Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Cumhurbaşkanlığı makamının devleti ve milleti temsil ettiği belirtiliyor. Yine TCK 299'uncu maddede devlete karşı işlenen suçlara karşı devleti koruma amacı ile Cumhurbaşkanlığı makamı devletin en üst kurumu olarak koruma altındadır. Bu da basit hakaret suçları kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını gösterir." dedi.
2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS
Bektaşoğlu, TCK 299'uncu maddenin ceza boyutunun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis olduğunu aktarırken, suçun alenen işlenmesi halinde ise cezanın artırılabileceğini belirtti.
Bektaşoğlu, "299'uncu madde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Suçun alenen işlenmesi halinde ise 6'da1 oranında artırılabilir. Bu da 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası anlamına gelir. Ancak kovuşturma Adalet Bakanlığı'nın iznine tabidir" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu "Bu şekildeki hezeyanlar acziyet içinde olan insanların..."
NE OLMUŞTU?
Sedef Kabaş Tele-1'de katıldığı bir programda Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamını, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur." şeklinde küstah ifadeler ile hedef almıştı.
Kabaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş açıklaması: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak