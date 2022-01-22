Sedef Kabaş’ın Başkan Erdoğan’ı hedef aldığı küstah sözlere tepki yağıyor! Sedef Kabaş hapis cezası alır mı?

SEDEF KABAŞ'A HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanlığı makamı ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sedef Kabaş'ın basit hakaret suçundan yargılanmasının mümkün olmadığını ifade eden Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Kanun çok açıktır. Burada Cumhurbaşkanının ismini vermese de cümlenin bütünlüğünden Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlenmiştir. Yargıtay ve AYM'nin bu konuda evrensel hukuk çerçevesinde yaptığı değerlendirmelerde de fiilin isnadı çok açıktır." dedi

Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi ve Anayasa'nın 104'üncü maddesine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, "Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Cumhurbaşkanlığı makamının devleti ve milleti temsil ettiği belirtiliyor. Yine TCK 299'uncu maddede devlete karşı işlenen suçlara karşı devleti koruma amacı ile Cumhurbaşkanlığı makamı devletin en üst kurumu olarak koruma altındadır. Bu da basit hakaret suçları kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını gösterir." dedi.