Son dakika haberi | İşte CHP’li belediyedeki büyük skandalın perde arkası: Rüşvet çarkı böyle kurulmuş!

RÜŞVET VERMEYİ REDDEDİNCE, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Yüzde 68'i kendisine, yüzde 32'si belediyeye olacak şekilde, ayrıca yine belediyeye bir otopark yapma şartıyla ihaleyi alan müteahhit, 2021'de inşaatı tamamlayarak teslim etmek için başvurdu. Ancak iddiaya göre Erdağı, işlemlerinin sorunsuz ve hızlı takibi için 320 bin dolar istedi. Müteahhit, bu parayı vermeyi ret edince, belediye işi teslim almadı. Bunun üzerine, belediyenin de hisselerini alarak işi teslim etmek istedi. Ancak, apar topar toplanan belediye encümeni, değeri 31,5 milyon lira olan belediye hisselerini 47 milyon liraya çıkardı. Çaresiz kalan müteahhit 38 Milyon lira teklif etse de, rüşvette ısrar edildi. Selçuk Erdağı ile birebir görüşen müteahhit, rüşveti vereceğini söyledi.