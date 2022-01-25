Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! Uçuşlar o saate kadar durduruldu...
Giriş Tarihi: 25.1.2022 11:18 Son Güncelleme: 25.1.2022 11:39

SON DAKİKA: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! Uçuşlar o saate kadar durduruldu...

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
SON DAKİKA: THY’den İstanbul Havalimanı kararı! Uçuşlar o saate kadar durduruldu...

Son dakika haberine göre; İstanbul'daki yoğun kar yağışından nasibini alan İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durdu. THY'den yapılan son dakika açıklamasında, tüm seferlerin 00.00'a kadar durdurulduğu bildirildi. Hava durumu ve pistteki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor.

İstanbul'da geride bıraktığımız cumartesi akşamı başayan kar yağışı, pazar ve pazartesi günleri tüm kentte etkili oldu. Özellikle de Avrupa yakasının Trakya'ya yakın olan bölümünde kar yağışı hayatı oldukça olumsuz etkiledi. Kar yağışından hava trafiği de nasibini aldı. Kar yağışına bağlı olarak önce sefer iptalleri başladı. Karın etkisinin artması ile sefer iptalleri ile başlayan süreç İstanbul Havalimanı'nda uçuşların durmasına kadar gitti. Dün öğle saatlerinde 1 saatlik durdurulan uçuşlar bir daha başlatılamadı. Sürekli yapılan kontrollerle saat güncellemeleri yapılırken, THY'den bugün de bir son dakika açıklaması geldi. Yolcuların sağlıklı ve güvenli bir uçuş ortamının oluşması amacı ile saat 00.00'a kadar İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu.

"TÜM SEFERLER 00.00'A KADAR DURDURULDU"

Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı operasyonlarını bu gece saat 00.00'a kadar durdurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada "İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur.

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SON DAKİKA: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! Uçuşlar o saate kadar durduruldu...
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