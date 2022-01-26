İBB Başkanı İmamoğlu’na bir tepki de Fatih Portakal’dan geldi: Bir belediye başkan bunu nasıl düşünemez?

Yurdun birçok bölgesinde görülen kar yağışı hafta sonu İstanbul'da da etkisini göstermişti. Pazartesi günü şiddetlenen kar yağışı, uyarılara rağmen önlem alınmayan İstanbul'u adeta esir almıştı. Yağışın şiddetli olduğu dakikalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesi ise herkes tarafından tepkiyle karşılandı.
"BEN NORMAL KARŞILAMIYORUM"
İmamoğlu CHP içinden dahi eleştiri gelirken, muhalif gazetecilerden Fatih Portakal da duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak bir video yayınlayan Portakal, "O en yoğun günde böyle bir görüşme yapılamaması lazımdı. İmamoğlu'nun o gün açıklama yapması lazımdı. CHP'liler İmamoğlu'nu AK Parti'lilere karşı 'Yine yalan söylüyorsunuz' diyerek savundu. Ben normal karşılamıyorum. Anormal bir günden bahsediyoruz." dedi.
"O GÜN İMAMOĞLU'NUN O YEMEKTE OLMAMASI GEREKİYORDU"
İmamoğlu'nun açıklamayı olaydan 2 gün sonra yaptığına da dikkat çeken Portokal, "O gün İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu. Bir saat dediler sonradan öğrendik ki üç saat sürmüş. Bunu yapamaz bir belediye başkanı. Şehir ve ekipleriniz kar altında mücadele ediyorken gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Bu fotoğraf karesinin de ortaya düşmesini sağlamazdınız" ifadelerini kullandı.
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"BİR BELEDİYE BAŞKANI BUNU NASIL DÜŞÜNMEZ YA?"
Açıklamalarına devam eden Portakal, "Ekibiniz karla mücadele ederken buna hakkınız yok. Bunun bir özrü de yok, gerekçe de uyduramazsınız. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez ya?" şeklinde konuştu.
MURAT ONGUN'A TEPKİ: KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL
Portakal ayrıca o sıralarda yurt dışında olan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a da tepki gösterdi. Portakal, "Başkanın sağ kolu denilebilecek kişinin de yurt dışında olması kabul edilebilecek bir şey değil. Başkandan sonra en yetkili kişi olarak önceden karın geleceğini biliyorsunuz. Milletin aydınlatılması gerekiyor ve siz yurt dışına gidiyorsunuz." dedi.Son dakika | Kendi kar uyarısını dikkate almayan İBB'ye tepki çığ gibi! İmamoğlu'nun açıklaması pes dedirtti
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