İBB Başkanı İmamoğlu’na bir tepki de Fatih Portakal’dan geldi: Bir belediye başkan bunu nasıl düşünemez?

"BEN NORMAL KARŞILAMIYORUM"

İmamoğlu CHP içinden dahi eleştiri gelirken, muhalif gazetecilerden Fatih Portakal da duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak bir video yayınlayan Portakal, "O en yoğun günde böyle bir görüşme yapılamaması lazımdı. İmamoğlu'nun o gün açıklama yapması lazımdı. CHP'liler İmamoğlu'nu AK Parti'lilere karşı 'Yine yalan söylüyorsunuz' diyerek savundu. Ben normal karşılamıyorum. Anormal bir günden bahsediyoruz." dedi.