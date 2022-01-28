TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: “Yaptığının ne olduğunu bilmiyorum ama gazetecilik olmadığı kesin. Rezilsiniz!”

Halk TV'deki dünkü yazısında İsmail Saymaz, "TÜGVA, Adalar'da davayı kaybetti" başlıklı bir makale kaleme aldı. Yazıda Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18 Ocak'ta davayı karara bağladığı, mahkemenin davayı usulen reddettiği ifade edilerek, "Davaya bakmakla yükümlü mercinin İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu belirtildi. Tedbire ilişkin bir karar verilmedi. Avukatlar TÜGVA'nın karara itiraz etmeyeceğini ve yakında binayı boşaltacağını ifade ediyor" diye yazdı.





"DAVAYI KAYBETMEDİK"



TÜGVA konuyla alakalı bir açıklama yayınlayarak İsmail Saymaz'ı ve Halk TV'yi yalanlayıp davanın kaybedildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da kar ile mücadelede beceriksizliğin tarihini yazınca, fonladığı sözde gazetecilerle gündemi değiştirmek için Türkiye Gençlik Vakfı'na saldırmaya başlamış. Bu sefer yalanlarının ortaya çıkması 5 dakika sürdü. Özetle: Adalarda davayı kaybetmedik."

"YAPTIĞININ NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM AMA GAZETECİLİK OLMADIĞI KESİN. REZİLSİNİZ!"

Halk TV internet sitesinde yazılar yazan İsmail Saymaz bugünkü yazısında, "Düzeltme ve özür" başlığıyla TÜGVA ile ilgili başlığın hatalı olduğunu belirterek, "Haber "TÜGVA Adalar'da davayı kaybetti" başlığıyla verildi. Doğrusu "TÜGVA'nın Adalar Davası reddedildi" olmalıydı. Eksik anlatım, yanlış bir anlatımdır da. Düzeltir, özür dilerim" dedi.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, İsmail Saymaz'ın köşe yazısında özür açıklamasını sosyal medyadan paylaşarak Saymaz'a tepkisini ortaya koydu. Eminoğlu sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Önce yalan söyle, yalan kitlelere yayılsın, dün biz mahkeme kararını da yayınlayıp gerçeği ortaya koyalım, dün yazını geri çekme özür dileme, 1 gün sonra "başlık hatalıymış" deyip pişkinlik yap. Yaptığının ne olduğunu bilmiyorum ama gazetecilik olmadığı kesin. Rezilsiniz!"

TÜGVA ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI:

"Başta HALK TV olmak üzere birtakım internet sitelerinde "TÜGVA Adalar'da davayı kaybetti" manşeti ile vakfımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında görülen davanın reddedildiğine ve vakfımızın karara itiraz etmeyeceğine yönelik haberler verilmiştir.

Adalar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın esası hakkında herhangi bir karar verilmemiş ve sadece yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Usul hukuk uyarınca yetki kuralları, davanın hangi il veya ilçede görülmesi gerektiğini düzenlemektedir. Yetkisizlik kararı, davanın esası ve tarafların iddiası olan uyuşmazlık konusu eylemler hakkında bir hüküm içermemektedir. İşbu hususun yazsının sahibi İsmail Saymaz tarafından da gayet iyi bilindiği malumdur ve fakat ilgili haber HALK TV tarafından manipülatif başlık kullanılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla maksatlı şekilde servis edilmiştir.





"İlgili haberlerde lanse edildiği şekilde "davanın kaybedildiğine" ve "karara karşı hukuki yollara başvurulmayacağına", "TÜGVA'nın binayı boşaltacağına" ilişkin iddialar ise yine tamamen gerçek dışıdır. Yetkisizlik kararına karşı hukuki yollara müracaat edeceğimiz gibi ayrıca İsmail Saymaz ve HALK TV'nin gerçek dışı haberine ilişkin tekzip, tazminat ve diğer haklarımızı kullanacağımızı da bildiririz.

İzah edilen nedenlerle ilgili haber sitelerinde yayınlanan ve sadece algı kapsamında hizmet etmek amacıyla maksatı şekilde servis edilen "Vakfımızın davayı kaybettiğine" dair haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz."

TÜGVA’dan HALK TV ve İsmail Saymaz’a yalanlama: “İddialar tamamen gerçek dışıdır!”