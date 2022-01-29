Başkan Erdoğan’a Giresun’da duygulandıran sürpriz! Tam 21 yıl önce...

Bunun üzerine Erdoğan, "Ben cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramışım. Burada konuşma yapmışız. O günlerde çekilen fotoğraflar hala duruyormuş. 21 yıl önce, nereden nereye" diyerek mutluluğunu dile getirirken, Muhammet Sarıyıldız da ilçe halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Sarıyıldız "İlçe halkı adına size saygılarımızı sevgilerimizi sunuyoruz. Sizi yürekten seviyoruz. Vatanımızı milletimiz yaptığınız her şey için sizi yürekten kutluyoruz" diyerek düşüncelerini dile getirdi.