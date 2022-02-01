Kılıçdaroğlu sosyal medya kullancılarını hedef almış ve bilgilerini ifşa etmişti! Kılıçdaroğlu’na kişisel bilgileri kim verdi?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir otel odasından paylaştığı bir videoyla bazı sosyal medya kullanıcılarını hedef almıştı. Kendisine küfür ve hakaret edildiğini öne sürerek bazı kullanıcıların kimliklerini ifşa eden Kılıçdaroğlu, tehditler de savurmuştu.

ÖNCE KENDİSİ İFŞA OLDU

Kılıçdaroğlu zaman zaman, evinin mutfağından videolar paylaşıyor, ve bu videoalarda yaşadığı mütevazı hayattan bahsediyordu. Ancak paylaşılan son videoda, çekimin yapıldığı odaya dikkatli bakanlar burasının bir otel olduğunu fark etti. Bu otel İstanbul'da boğaz manzaralı bir oteldi ve geceliği 100 bin liraya kiralanıyordu. Kılıçdaroğlu'nun mütevazılık oyunu paylaştığı son videoyla sona erdi.