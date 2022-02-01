Kılıçdaroğlu sosyal medya kullancılarını hedef almış ve bilgilerini ifşa etmişti! Kılıçdaroğlu’na kişisel bilgileri kim verdi?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir otel odasından paylaştığı bir videoyla bazı sosyal medya kullanıcılarını hedef almıştı. Kendisine küfür ve hakaret edildiğini öne sürerek bazı kullanıcıların kimliklerini ifşa eden Kılıçdaroğlu, tehditler de savurmuştu.
ÖNCE KENDİSİ İFŞA OLDU
Kılıçdaroğlu zaman zaman, evinin mutfağından videolar paylaşıyor, ve bu videoalarda yaşadığı mütevazı hayattan bahsediyordu. Ancak paylaşılan son videoda, çekimin yapıldığı odaya dikkatli bakanlar burasının bir otel olduğunu fark etti. Bu otel İstanbul'da boğaz manzaralı bir oteldi ve geceliği 100 bin liraya kiralanıyordu. Kılıçdaroğlu'nun mütevazılık oyunu paylaştığı son videoyla sona erdi.
KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ PAYLAŞMAK SUÇ MU?
Paylaştığı videoyla sosyal medya kullanıcılarını hedef alan ve tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun hangi suçları işlediğini, mağdurların konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'na dava açıp açamayacağını değerlendiren Avukat Begüm Ece Pazarcı, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
ŞİKAYETİN YERİ MAHKEMELERDİR
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği; bir trol ordusu varmış, kendisine hakaret ediliyormuş. Öncelikle böyle bir durum varsa bunun yeri mahkemelerdir." diyen Pazarcı; "Hakaret gibi durumlarda sosyal medya sağlayıcıları kullanıcı bilgilerini paylaşmıyor. Twitter, Facebook gibi kurumlar bu bilgileri paylaşmazken, Kılıçdaroğlu bu bilgileri nereden alıyor? Bu sorulması gereken önemli bir konu. Bunlar sadece adli merciler ve emniyetle paylaşılan bilgiler." ifadelerini kullandı.
Begüm Ece Pazarcı sözlerini şöyle sürdürdü:
2 İLE 4 YIL ARASI HAPİS
Bu olayda ismi açıklanan kişinin zaten olayla bir alakası yok ve hem kendisinin hem ailesinin kimlikleri açık edilmiş durumda. Burada 2 boyutlu bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. 6698 kişisel verilerin korunması kanuna göre, kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenebilirliğini sağlayan her türlü bilgidir. Buna fotoğraf, TC kimlik numarası da dahildir. Bu tür verilerin hepsi kişisel veridir. Bu tür verileri, başkasına vermek, ele geçirmek ve yaymak suçtur. Bunlar sadece kanunda açıklanan, ilgili merciler tarafından yapılabilir. Bunu şahıslar yapırsa bu bir suç oluşturacaktır. Bu da 2 ile 4 yıl hapis cezasını gerektiren bir suçtur.
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETMEK
Kişisel veriler belirli, belirlenebilen meşru amaçlar için işlenebilir. Ama burada meşru bir amaç göremiyoruz. Adeta kin ve düşmanlığa sevk etmek ve bu kişilere karşı bir cephe oluşturmak isteniyor burada. Daha önce çok fazla meydana gelen bir durum bu. Halkın farklı bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek de kanunlarımızda suçtur.
Burada konunun 2 boyutu var. Öncelikle kişisel verilerin, ele geçirilmesi ne şekilde ele geçirdiği, bunların yayılması aynı zamanda bunların meşru amaçla yayılmadığını görüyoruz. Burada halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçunun da vücut bulduğunu söyleyebiliriz burada. Çünkü kimlik bilgileri yayınlan kişiler hedef haline getirilmekte ve aileleri de ifşa edilmektedir.
Bunun yanında Facebook Twitter gibi yer sağlayıcılar, çoğu zaman isimsiz açılan hesapların bilgilerini mahkemeler yoluyla dahi paylaşmazken Kılıçdaroğlu'nun bunları nereden aldığı merak konusu oluyor. Çünkü bu bilgilerin alınabileceği tek yol Twitter oluyor.
BU İŞİN CEZASI NEDİR?
Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suçtur ve bu alenen yapılmıştır internet ortamında. Aynı şekilde halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirir kanunlarımıza göre.
İŞTE AVUKAT BEGÜM ECE PAZARCI'NIN AÇIKLAMALARI:
Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgileri Twitter mi verdi? Kılıçdaroğlu sosyal medya kullanıcılarını hedef almış ve bilgilerini ifşa etmişti!
Kılıçdaroğlu'nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...