CHP’li başkan ’Bana göre gereksiz’ demişti! Köprü projesi kaderine terk edildi

Göreve geldiği günden bu yana geçmiş dönemdeki yarım kalan projelerin büyük bölümüne bir çivi çakmayan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Zeydan Karalar kent için önemli olan Yavuzlar Köprüsü projesini kaderine terk etti. Köprünün girişi şimdi okul ve işçi servis araçlarının park yeri haline geldi.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Adana'nın Seyhan Nehrinin doğusu ile batısını birleştirecek olan 550 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde, 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere 4 şerit olarak projelendirilen Yavuzlar Köprüsü'ne CHP'li Zeydan Karalar tarafından bir çivi çakılmadığı gibi, malzemeler ise çürümeye terk edilmiş durumda.