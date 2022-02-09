CHP’li başkan ’Bana göre gereksiz’ demişti! Köprü projesi kaderine terk edildi

Göreve geldiği günden bu yana geçmiş dönemdeki yarım kalan projelerin büyük bölümüne bir çivi çakmayan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Zeydan Karalar kent için önemli olan Yavuzlar Köprüsü projesini kaderine terk etti. Köprünün girişi şimdi okul ve işçi servis araçlarının park yeri haline geldi.
ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ
Adana'nın Seyhan Nehrinin doğusu ile batısını birleştirecek olan 550 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde, 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere 4 şerit olarak projelendirilen Yavuzlar Köprüsü'ne CHP'li Zeydan Karalar tarafından bir çivi çakılmadığı gibi, malzemeler ise çürümeye terk edilmiş durumda.
UYGUN GÖRÜLÜRSE YAPTIRACAK
Geçmiş dönem tarafından temeli atılan Cevat Yurdakul Bulvarı ile Ömer Sabancı Bulvarı'nı birbirine bağlayarak yalnızca trafik yükünü hafifletmeyeceği gibi aynı zamanda Yüreğir ilçesini de kıymetlendirecek olan Yavuzlar Köprüsü için CHP'li başkan Karalar meclis toplantısında "Bana göre gereksiz. Mühendislere inceleteceğim uygun görürlerse yaptıracağım" diyerek büyük tepki çekmişti.
YAPILMASI İÇİN BORÇLMANMA YETKİSİ BİLE VERİLDİ
Cumhur ittifakı tarafından şartlı borçlanma yetkisi verilmesine rağmen bugüne kadar Yavuzlar Köprüsü'ne çalışma yapılmadı. Köprünün giriş bölümü ise okul ve işçi servislerini taşıyan minibüsler tarafından otopark olarak kullanılmaya başlandı. Ayrıca köprünün çevre kirliliğine neden olan moloz yığınlarını kaldırmak için ise hiçbir çaba sarf etmemesi tepkilere neden oluyor.CHP’li belediyelerden usulsüz devir! Meclis'ten değil encümenden geçirdiler CHP'li Adana belediyesinin işçi kıyımı devam ediyor! ASKİ’den 100 işçi daha çıkarıldı