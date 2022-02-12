Hain plan böyle deşifre edildi! MİT, İran istihbaratının kaçırma timini çökertti



Kaçırma planı, İran istihbaratının kaçırılmasını istedikleri kişilerin isimlerini Morteza Soltan Sanjarı ve İhsan Sağlam'a iletmesi ile başladı.

Sonraki aşamada ise yer tespiti yapıldı. Kaçırılacak İranlıların yaşadıkları bölgeyi bulan Sanjarı ve Sağlam, bu kişilerle tanışarak güvenlerini sağladı.

İran istihbaratının kaçırılması için verdiği isimlerden biri de İran Nizami Ordusu'nda görevli Albay Mashali Fırouzi Yaghoub Hafız'dı. İhsan Sağlam, Denizli'de yaşayan muhalif isme ulaşmak için Hafız'ı Türkiye'ye getiren kaçakçıyı işkenceyle konuşturdu. Sanjarı ve Sağlam, tanıştıkları Hafız'a güvenini kazanmak için İran istihbaratının peşinde olduğunu, isterse ailesi ile başka bir ülkeye kaçırma vaadinde bulundu. Buna inan Hafız ve ailesi başka bir ülkeye kaçacaklarını sanırken 17 Şubat 2019'da çete tarafından İranlı istihbaratçılara teslim edildi.

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İran istihbaratına çalışan Seyedmehdi Hosseini, Sanjarı ve Sağlam'a 1 milyon dolar karşılığında İran Deniz Kuvvetleri'nde görev yaparken Türkiye'ye kaçan M.R.'nin da İran'a getirilmesi talimatını verdi. Yalova'da bir restoranda çalıştığı tespit edilen M.R. ile yakınlaşması için İhsan Sağlam ve Morteza Soltan Sanjar'ın ekibinden Hakan Sağlam görevlendirildi.