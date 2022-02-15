Yaklaşık 3 yıldır İBB yönetiminden ise tünelin akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 2018'de yapımına başlanan ancak sonra durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli tamamlanması durumunda çevre kirliliğini azaltacak, ulaşıma önemli bir alternatif olacaktı.

Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla kaderine terk edilmişti... Levazım Tüneli çürümeye başladı! | Video