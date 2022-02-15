Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla kaderine terk edilmişti... Levazım Tüneli çürümeye başladı
Giriş Tarihi: 15.2.2022 15:25 Son Güncelleme: 15.2.2022 15:36

Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla kaderine terk edilmişti... Levazım Tüneli çürümeye başladı

Şerif Can Şerif Can
BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Ekrem İmamoğlu’nun kararıyla kaderine terk edilmişti... Levazım Tüneli çürümeye başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '40-50 bin araç geçecek diye bu tünele para harcayamam' dediği, Dolmabahçe-Levazım Tüneli İBB tarafından kaderine terk edildi. 2 buçuk yılda tünelde bulunan malzemeler çürüdüğü ortaya çıktı. İstanbul'da ulaşıma alternatif bir güzergâh olarak 2018'de yapımına başlanan ve 1,4 kilometresi kazılan ancak 2019 yerel seçimlerinden sonra durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi kaderine terk edildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: “İstanbul trafiğine soluk aldıracak Levazım Tüneli inşaatının bu atıl ve harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır. Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan ancak reklama 850 milyon TL bütçe ayıran yönetim vizyonunu, İstanbullular en iyi şekilde değerlendirecektir.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe – Levazım Tüneli çalışmalarını durdurmuştu.

Kaderine terk edilen 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik tünelin çalışma bölgelerindeki inşaat malzemeleri, konteynerler ve araçlar hurdaya döndü.

Yaklaşık 3 yıldır İBB yönetiminden ise tünelin akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 2018'de yapımına başlanan ancak sonra durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli tamamlanması durumunda çevre kirliliğini azaltacak, ulaşıma önemli bir alternatif olacaktı.

Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla kaderine terk edilmişti... Levazım Tüneli çürümeye başladı! | Video

TRAFİĞİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE RAHATLACAKTI

Tünel çalışması İBB tarafından durdurulmasaydı, Taksim, Kabataş ve Kâğıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi.

Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacaktı. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyordu.

"50 BİN ARAÇ GEÇECEK DİYE PARA HARCAYAMAM"

Tepkiler üzerine şantiyeyi geçen temmuz ayında şantiyeyi ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şantiyenin Beşiktaş Maçka kısmında skandal bir açıklama yaparak "40-50 bin araç geçecek diye bu tünele para harcayamam" demişti.

"CHP ZİHNİYETİNİN BİR YANSIMASIDIR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "İstanbul trafiğine soluk aldıracak Levazım Tüneli inşaatının bu atıl ve harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır.

Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan ancak reklama 850 milyon TL bütçe ayıran yönetim vizyonunu, İstanbullular en iyi şekilde değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Saffet AZAK

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek Kabaktepe’den Levazım Tüneli açıklaması: “Harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır”

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla kaderine terk edilmişti... Levazım Tüneli çürümeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA