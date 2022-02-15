Ekrem İmamoğlu’nun kararıyla kaderine terk edilmişti... Levazım Tüneli çürümeye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe – Levazım Tüneli çalışmalarını durdurmuştu.
Kaderine terk edilen 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik tünelin çalışma bölgelerindeki inşaat malzemeleri, konteynerler ve araçlar hurdaya döndü.
Yaklaşık 3 yıldır İBB yönetiminden ise tünelin akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 2018'de yapımına başlanan ancak sonra durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli tamamlanması durumunda çevre kirliliğini azaltacak, ulaşıma önemli bir alternatif olacaktı.
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TRAFİĞİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE RAHATLACAKTI
Tünel çalışması İBB tarafından durdurulmasaydı, Taksim, Kabataş ve Kâğıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi.
Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacaktı. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyordu.
"50 BİN ARAÇ GEÇECEK DİYE PARA HARCAYAMAM"
Tepkiler üzerine şantiyeyi geçen temmuz ayında şantiyeyi ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şantiyenin Beşiktaş Maçka kısmında skandal bir açıklama yaparak "40-50 bin araç geçecek diye bu tünele para harcayamam" demişti.
"CHP ZİHNİYETİNİN BİR YANSIMASIDIR"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "İstanbul trafiğine soluk aldıracak Levazım Tüneli inşaatının bu atıl ve harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır.
Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan ancak reklama 850 milyon TL bütçe ayıran yönetim vizyonunu, İstanbullular en iyi şekilde değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Saffet AZAK
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