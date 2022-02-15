CHP’li Başkan Semih Şahin’in rüşvetle gelen lüks hayatı! Bodrum’da 8 milyonluk villa aldı

Bilecik'te 19 Ocak akşamı Belediye hizmet binasında bir müteahhitten 200 Bin dolar rüşveti nakit alırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerinin şok baskınıyla suçüstü yakalanan Başkan Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı hapse atıldı. Yaşanan skandalın ardından ortaya çıkan rüşvet detayları, 200 Bin dolarlık rakamları bile geride bıraktı. Halka, Belediyedeki iş ve işlemlerine göre rüşvet tarifesi uygulandı.
Hatta bazı esnaflardan 200 kangal sucuk ve kilo kilo karides bile alındığı ortaya çıktı. Rüşvet sürecini sanki hiçbir şey olmamış gibi sessiz sedasız geçiren CHP'li Başkan Semih Şahin ve yakınlarının hayatı, emekli maaşındaki hacze rağmen geride kalan 2,5 yıllık görev süresi içinde inanılmayacak derecede değişti. VİP Makam aracıyla başlayan değişim süreci Bodrum'da yazlık, Bilecik'te kışlık villaya ve binlerce dönüm arsaya kadar uzandı.
RÜŞVETİN İLK SİNYALİ MAKAM ARACIYLA GELDİ
Bilecik'te aylar önce aniden ortaya çıkan siyah renkli VİP Makam aracı vatandaşların dikkatini çekti. İçerisinde derin dondurucudan, Plazma TV'ye, Araç telefonundan özel led aydınlatmalara kadar her şey bulunan 3 Milyon TL'lik VİP Makam aracının, o dönem belediyenin düzenlediği bir iş merkezinin ihalesinden geldiği ortaya çıktı.
Semih Şahin, Belediyeye 500 metre mesafedeki program ve etkinliklere bile VİP araçla gidip geldi.
ARDINDAN PELİTÖZÜ VURGUNUNU
Bilecik'teki çok değerli Pelitözü Gölpark çevresini gözüne kestiren CHP'li Başkan Semih Şahin, babasına, amcasına ve iki yakın akrabasına, Pelitözü'nden Bursa otoyolu kenarında yan yana bitişik bir vaziyette onlarca dönüm arazi aldırdı. Daha sonra Belediyede görevli teknik bir personele imar planında değişiklik emri veren CHPli Şahin, bu arsaları Benzinlik alanına çevirdi. Böylece, Bursa Karayolu üzerinde kilometrelerce mesafe içerisinde hiçbir benzinlik alanının bulunmadığı o araziler Milyonluk fiyatlara yükselmiş oldu.
OTURDUĞU VİLLAYI ALDI "KARDEŞİM BANA ALDI" DEDİ
Rüşvet çarkından gelen paralarla başlayan değişim Başkan Şahin'in oturduğu evi satın almasıyla devam etti. Villaya kiracı olarak girdiği dönemde Belediye işçilerine villada tadilat yaptırırken yakalanan Şahin, 2 ay önce kiracısı olduğu bu villayı satın aldı. Başkanın ev satın aldığını duyan ve konuyu soran yerel basına kısa bir açıklama yapan CHP'li Şahin, "Evin sahibi villayı satılığa çıkardı. Ben de düzenim bozulsun taşınma derdi olmasın diye kardeşime söyledim. Villayı bana kardeşim aldı" dedi. Bu satın alma süreci de, yine bir başka alış veriş merkezi ihalesinin hemen sonrasına denk geldi.
BODRUM'DA DA LÜKS VİLLA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Pelitözü bölgesindeki İmar planı değişikliğini Mayıs 2021'de yapan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, yakınları üzerinden satın aldırdığı arazilerin fiyatını 5-6 katına çıkardı.
Belediye Başkanı olduğu dönemde emekli maaşında haciz bulunan Başkan Şahin'in 2,yıl içerisinde bir kışlık villa, bir yazlık lüks villa ve şehrin en gözde yerlerinde akrabalarının üzerine binlerce dönüm arazinin sahibi oldu.Son dakika haberi | CHP'li Bilecik Belediyesi'nde skandallar bitmiyor: Rüşvetçilerin arsa vurgunu! Bilecik Belediyesi’nde rüşvetin şifresi: Yukarısı bilir