CHP’li Başkan Semih Şahin’in rüşvetle gelen lüks hayatı! Bodrum’da 8 milyonluk villa aldı

OTURDUĞU VİLLAYI ALDI "KARDEŞİM BANA ALDI" DEDİ

Rüşvet çarkından gelen paralarla başlayan değişim Başkan Şahin'in oturduğu evi satın almasıyla devam etti. Villaya kiracı olarak girdiği dönemde Belediye işçilerine villada tadilat yaptırırken yakalanan Şahin, 2 ay önce kiracısı olduğu bu villayı satın aldı. Başkanın ev satın aldığını duyan ve konuyu soran yerel basına kısa bir açıklama yapan CHP'li Şahin, "Evin sahibi villayı satılığa çıkardı. Ben de düzenim bozulsun taşınma derdi olmasın diye kardeşime söyledim. Villayı bana kardeşim aldı" dedi. Bu satın alma süreci de, yine bir başka alış veriş merkezi ihalesinin hemen sonrasına denk geldi.