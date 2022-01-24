Bilecik Belediyesi’nde rüşvetin şifresi: Yukarısı bilir





Fakat Başkan bey ısrarla dedikodu ,iftira diyerek geçiştirdi 18 Haziran 2020 tarihli Meclis toplantısında Belediyede tüm Ruhsat, İskan, Oturma izni aşamasına gelen dosyalarla ilgili resmî sürecin doğru bir şekilde sonuçlanmasına rağmen son noktada onayı bekletilen dosyalar ile ilgili "yukarıyla görüşün" diyerek vatandaşların yönlendirildiğini yukarıya onay için çıkan vatandaşların Selçuk Erdağı ile görüştürülerek taleplerin iletilmesi neticesinde talepleri karşılayan vatandaşın işinin anında çözüldüğü iddiaları üzerine konuyu gündeme taşıyarak bu durumu sorgulamak amacı ile Başkana "herkes yukarıya yönlendiriliyormuş bu yukarı neresi ve bu yukarıdaki kim?" diye sorduğumuzda "benim" diyerek cevap vermesi burada kastedilen kişinin kendisi olmadığını söylememize rağmen konuyu çarpıtması ve bu kadar ayyuka çıkmasına rağmen bir şey yapmaması hatta dedikodu, iftira diyerek geçiştirmesi oldukça manidardır.