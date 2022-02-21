İzmir’de 2 ay arayla içme suyuna ikinci zam

13 Şubat tarihli resemi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca 14 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere içme suyundaki KDV oranları yüzde 8'den yüzde1'e indirilmişti. Bugün akşamüstü olağanüstü toplanacak olan İZSU Genel Kurulunda suya zam masaya yatırılacak. Kabul görmesi halinde İzmirli içme suyunu Mart ayı başından itibaren zamlı kullanacak. Yeni tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp 7 lira 56 kuruştan 9 lira 83 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde metreküp fiyatı 9 liradan 11 lira 70 kuruşa çıkacak. Zamdan aslan payını ise 21 metreküp ve üzeri tüketimler alacak. 16 lira 84 kuruş olan metreküp fiyatı bu kademede 5 lira 05 kuruşluk artışla 21 lira 89 kuruşa yükselecek. Daha önce kademesiz olan konut dışı tarife ise yeni ücretlendirmede kademeli hale dönüşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere içme suyuna yüzde 30 zam yapmış, yılın ikinci yarısında ise yüzde 18'lik zam yapılması oy çokluğu ile kabul edilmişti.

OCAK'TA YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kötü yönetimi belediyeyi borç batağına sürükledi. Soyer içine düştüğü durumdan kurtulmak için çareyi zamda buldu. Soyer'in talimatı ile en temel tüketim maddesi olan içme suyuna zam için çalışma başlatıldı. Ardından da meclis üyeleri İZSU Genel Kurulu için olağanüstü toplantıya davet edildi. İZSU Genel Kurulunun zam gündemi ile toplanacağı öğrenildi. Yapılacak zam oranının sır gibi saklanması kafa karıştırdı. İzmir'de içme suyuna daha birbuçuk ay önce yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

2 İLA 5 LİRA ARASI ZAM

İZSU Genel Müdürlüğü zamma gerekçe olarak enerji maliyetlerindeki artışı gösterdi. Yükselen maliyetleri karşılayabilmek için suya bir zam daha yapma kararı alındığı belirtildi. Bugün karara bağlanacak yeni tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp 7 lira 56 kuruştan 9 lira 83 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde metreküp fiyatı 9 liradan 11 lira 70 kuruşa çıkacak. Zamdan aslan payını ise 21 metreküp ve üzeri tüketimler alacak. 16 lira 84 kuruş olan metreküp fiyatı bu kademede 5 lira 05 kuruşluk artışla 21 lira 89 kuruşa yükselecek. Daha önce kademesiz olan konut dışı tarife ise yeni ücretlendirmede kademeli hale dönüşecek. Şehit ve gazi aileleri ile ihtiyaçlı ailelere ise tükettikleri su miktarına göre suyun belli bir kısmı ücretsiz olarak verilecek.

KDV ORANLARI YÜZDE 8'DEN 1'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İZSU 13 Şubat'ta resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile içme suyundaki KDV oranlarını 14 Şubat tarihinden geçerli olmak kaydıyla yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamıştı. İzmirliler Cumhurbaşkanlığı kararı ile buda indirime sevinirken Soyer'in zam kararı alması vatandaşın sevincini adeta kursağında bıraktı. Soyer'e tepki gösteren İzmirliler 'Sosyal belediyecilik bu mu' diyerek isyan etti.

EN SON ZAM 1 OCAK'TA

İZSU en son zammı 1 Ocak 2022'de yapmıştı. Yeni tarifeye göre konutlarda kullanılan suyun birinci kademesine yüzde 18, ikinci kademesine yüzde 30 fiyat artışı uygulanmıştı. Yine aynı oturumda yılın ikinci yarısı içme suyuna yüzde 18 zam yapılması da karara bağlanmıştı.

KREDİ KULLANILACAK

Öte yandan İZSU yönetim kurulu; Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Genel Revizyonu Yapılması İşi Projesi ve Çiğli Atıksu Arıtma IV. Faz 2 İkmal İnşaatı İşi Projesi"nde toplam 26 milyon 738 bin 484,73 EURO (veya eşdeğeri TL) veya 30 milyon 425 bin 443,00 USD (veya eşdeğeri TL) nakdi kredinin kullanılması için meclis üyelerinden yekti isteyecek.

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