ABD Büyükelçisi Flake’den Türkiye’nin Ukrayna kararına destek

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığının hesaplarını alıntılayarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"@RTErdogan ve @TC_Disislerinin, Başkan Putin'in sözde Donetsk & Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor & bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği & toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz."

ERDOĞAN: "RUSYA'NIN BU KARARI KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıması ile ilgili "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz

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