Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz
Giriş Tarihi: 22.2.2022 01:33 Son Güncelleme: 22.2.2022 01:55

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın sözkonusu kararını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili "Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir.

"TÜM İLGİLİ TARAFLARA SAĞDUYU VE ULUSLARASI HUKUKA RİAYET ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz" denildi.

SON DAKİKA: Karadeniz'de savaş sesleri! Putin'den "Barış Gücü Operasyonları" emri: İlk görüntüler geldi... Son dakika: Putin, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı! Avrupa'dan peş peşe tepkiler: Dünya düzenini tamamen değiştirecek Son dakika: Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyor Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti! Donetsk merkezinde patlama sesleri

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA