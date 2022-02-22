Başkan Erdoğan Senegal’de! Büyükelçilik binasının açılışında önemli açıklamalar

"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ, DÜNYADA ÖRNEK BÜYÜKELÇİLİKLERİMİZ BİNASINDAN BİRİ OLDU"

Senegal ile iş birliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor, 1 milyar dolara ulaşacağız. Özellikle de büyükelçiliklerimiz binasının açılış töreninden sonra da 50 bin kişilik stadyumun açılış törenine katılacağız. Büyükelçiliğimiz, dünyada örnek büyükelçiliklerimiz binasından biri oldu. Vatandaşlarımız onur duyacakları bir binaya kavuştu.

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