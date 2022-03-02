Rusya-Ukrayna savaşı bir gerçeği yeniden ortaya çıkardı: Batının ’medeniyet’ iki yüzlülüğü!

Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, batı basınının 'oryantalist' bakış açısına vurgu yaparak, "İyi mülteci-kötü mülteci makul olan-olmayan mülteci ayrımı yapılıyor. Bunu yaparken de; Coğrafi, kültürel ve dini kriterleri ön plana alıyorlar. Oysa ki; Bir çatışmadan kaçan insanın hangi dilden-hangi dinden-hangi ırktan olduğunun hiçbir önemi yok." dedi.

İNSANİ TRAJEDİ

Ukrayna krizinin dünyanın diğer çatışma bölgelerinde olduğu gibi ciddi insani trajediler ortaya çıkardığını ifade eden Ferhat Pirinççi, "İnsani tradejinin insanı merkez alması sebebiyle, herhangi bir ırkı-dini-cinsiyeti-bölgesi olmaz. İnsanoğlu, insanlık itibarıyla insanlık onuruna sahiptir ve asgari yaşam koşullarına sahip olmalıdır. Hiç kimse, bu anlamda coğrafi ayrım gözetme lüksüne sahip değildir." sözlerini kullandı.

Ferhat Pirinççi

KRİZLERİN DERİNLEŞMESİNE NEDEN OLUYOR

Ferhat Pirinççi, "Buradaki bakış açısı uzun zamandır eleştirdiğimiz yabancı düşmanlığı ve din karşıtlığının temelsiz olmadığını gösteriyor, Ukrayna'dan gelenler makul diğer bölgelerden gelenler makul olmayan/risk oluşturan mülteci ayrımı... Bu bakış açısı mevcut krizlerin sona ermemesinde daha da derinleşmesinde ciddi bir etken. Unutulmamalıdır ki: Radikalizm ve karşı milliyetçilikler de bu tür adımlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Çifte standartlı uygulamalar kendilerine bölgesel anlamda katkı sağlayabilir ama küresel anlamda sorunların daha da derinleşmesine neden olmaktadır." dedi.

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BATININ SÖMÜRGE VE MEDENİYETSİZ TARİHİ!

İlahiyatçı Ali Rıza Temel, asıl medeni olmayan tavrın batının ırkçı ve islamofobik iki yüzlü yaklaşımının olduğunu söyledi. Ali Rıza Temel, batının sömürge tarihine dikkat çekerek, "İşgal ettikleri, Afrika ve Asya ülkelerindeki zulümler ortadadır. Avrupa teknolojik anlamda gelişmiştir ama insani ve medeniyet anlamında gelişmemiştir." dedi.

MEDENİYET DEĞİL VAHŞET GÖTÜRDÜLER

Ali Rıza Temel, "Batı gerçek medeni ise, 'yetişmemiş-geri' olarak ifade ettikleri insanlara eğitim verir. Bunlar medeniyet götürüyoruz diyerek, Afrika ve Asya'yı sömürdüler. Medeniyet değil vahşet götürdüler. Batı medeniyeti köle istasyonları kurarak, teknolojik gelişmelerinde ilerleme kaydetti." sözlerini kullandı.

BATI TARİHİ UTANÇ TARİHİDİR

Ali Rıza Temel, Akdeniz'de yaşanan insanlık dramlarını hatırlatarak, Yunanistan'ın botları batırıp, mültecileri ölüme terkettiğini ve batının da buna sessiz kaldığını söyledi. Temel, "Biz insana insan olarak bakarız. Batı tarihi utanç tarihidir. İnsanat bahçeleri kurmuşlar, Afrika'dan köle olarak getirdikleri insanları kafeslere koyup seyretmişlerdir. Batıya medenidir diyemem, insan haklarından bahsederler ama işledikleri cinayetler ortadadır." dedi.

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AYLAN BEBEK GİBİLERİN BOĞULMALARINI İZLEDİLER

Batının mültecilere bile fırsat penceresinden baktığını vurgulayan Ali Rıza Temel, "Suriye'den Irak'tan ve diğer bölgelerden kendilerine yararlı olacaklarını gördükleri insanları aldılar, diğer Aylan Bebek gibilerin boğulmalarını izlediler. Tavırları ortadadır tamemen bir sömürgedir. Avrupa'nın zenginliği buradandır. Batı zulüm, sömürge, baskı, vahşettir. Medeni gözükme çabaları aldatma ve sözden ibarettir." diye konuştu.