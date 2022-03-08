İBB toplu taşımada zam yapmak için kolları sıvadı! En az yüzde 50-65 zam isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımada yeni bir zam yapmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda İstanbul'da ulaşımda faaliyet gösteren tüm esnaf odalarını bugün Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde topladı.

İBB Başkan Danışmanı Orhan Demir başkanlığında yapılan toplantıda, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım ile esnaf dernekleri yöneticileri yer aldı.

1 YILDA YÜZDE 111 ZAM YAPILDI

İBB yönetimi toplu taşımada elektronik bilet fiyatlarında 1 yıl içinde yüzde 111 zam yaptı. Yönetim, 10 Şubat 2020'de yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltti.

29 Temmuz 2021'de yapılan yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 275 liradan 316 liraya çıktı. Öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.50 liraya yükseldi.

24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti.

Son zamla birlikte tek başım ücretleri 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti için ise 1,96 liradan 2,66 liraya çıktı. Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya yükseldi.

İSTANBULKARTLAR 1 YILDA YÜZDE 252 ZAMLANDI

Ayrıca, İstanbulkart ücretlerini13 liradan 25 liraya yükseltti. Bu tarifiyle anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 zam yapıldı. Şubat 2022'de İstanbulkarta yüzde 75 ila yüzde 92 zam yapan İBB yönetimi Aralık 2021'de de indirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.

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