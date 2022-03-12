İBB’nin Çırağan’daki ağaç kesimine tepki: Çevreye ve doğaya karşı yapılmış bir katliam hareketidir

Hasan Türkyılmaz ağaçlarla ilgili hastalığın bahane edildiğini, bilimsel bir raporun ortada olmadığını ve İBB'nin teknik rapor diyerek izah ettiği bir rapor ile bu ağaçların kesildiğini ifade etti.

"KATLİAM KARŞISINDA SESLERİ ÇIKMIYOR"

İnsan can ve mal güvenliğine tehdit durumunda belli sayıdaki ağaçların kesilebileceğini söyleyen Türkyılmaz, "Burada böyle bir yol izlenmemiştir. Bunu bir ağaç ve çevre katliamı olarak tanımlamak mümkündür. Buna karşı hiçbir doğa, vakıf, çevre/meslek örgütü vb. kuruluşların sesi çıkmamaktadır." sözlerini kullandı.