İBB’nin Çırağan’daki ağaç kesimine tepki: Çevreye ve doğaya karşı yapılmış bir katliam hareketidir

Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi İBB tarafından kesildi. İBB yönetimi, ağaçların kesilme kararını 'kansere yakalandıkları' gerekçesiyle aldıklarını bildirdi. İstanbullular ağaçların kesilme kararına tepki gösterirken sosyal medyada da bazı vatandaşlar gerekli tedaviler sonrası ağaçların kurtulabileceklerini ifade etti.
"SİT ALANI İÇERİSİNDE"
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Çırağan'daki ağaçların biyolojik durumuna bakarsak... Bunlar sit olarak ilan edilen korunak alan içerisindeki bir bölgede bulunmakta. Buradaki ağaçlar anıt ağaç değil, ancak; iyi bir teknik ve bilimsel değerlendirme ile anıt ağaç statüsüne bile kavuşturulması gereken bir yer" dedi.
Hasan Türkyılmaz ağaçlarla ilgili hastalığın bahane edildiğini, bilimsel bir raporun ortada olmadığını ve İBB'nin teknik rapor diyerek izah ettiği bir rapor ile bu ağaçların kesildiğini ifade etti.
"KATLİAM KARŞISINDA SESLERİ ÇIKMIYOR"
İnsan can ve mal güvenliğine tehdit durumunda belli sayıdaki ağaçların kesilebileceğini söyleyen Türkyılmaz, "Burada böyle bir yol izlenmemiştir. Bunu bir ağaç ve çevre katliamı olarak tanımlamak mümkündür. Buna karşı hiçbir doğa, vakıf, çevre/meslek örgütü vb. kuruluşların sesi çıkmamaktadır." sözlerini kullandı.
"ŞEHRİN SİLÜETİNE HİZMET EDEN AĞAÇLAR YOK EDİLMİŞTİR"
Hasan Türkyılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:
İstanbul, dünya başkenti niteliğinde önemli bir metropoldür. Türkiye'nin de ticaretinin başkentidir. 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı bir şehirdir. Böylesi bir durumda; tarihsel dokusu olan, şehrin peyzajına ve silüetine hizmet eden ağaçları yok etmek; Şehir mimarisine, çevreye, doğaya, tabiata ve ormana karşı yapılmış bir katliam hareketidir.