İstanbul’un simgesi çınar ağaçları ihmale kurban gitti: Göz göre göre katlettiler

BAKIMLARI YAPILMAMIŞ

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz: Bu 112 ağaçtan belki can ve mal güvenliğine zarar verebilecek belli sayıda kısmı bilimsel olarak tespit edilip kesilebilirdi. Ancak 112'sinin asla bu kapsamda olduğunu düşünmüyorum. İBB yaptığı açıklamalarda SİT turulu kararıyla kestiğini ifade ediyor ancak yaptığım araştırmalarda SİT kurulunda orman mühendisinin olmadığını öğrendim.

Hasan Türkyılmaz

Orman Mühendisi Mehmet Yerli: Isparta Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin hastalanmış anıt ağaçların bakımına yönelik yaptığı tedaviler vardır. Asırlık çınar ağaçlarını nasıl yaşattıkları da ortadadır. Çırağan Caddesi'ndeki ağaçların budanması haricinde bakımı devam ettirilmemiş. Bu uygulama elbette ki ağacı öldürür.