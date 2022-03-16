Son dakika haberi - FETÖ borsası şebekesi kurduğu ortaya çıkmıştı! Kazım Yiğit Akalın hakkında karar çıktı

Son dakika haberi... İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan polis memurları İsmail İ, Bayram Y, Ertuğrul Osman T. ve Rıza E. ile avukat olan sanık Kazım Yiğit Akalın ve sanık Mehmet Asım İ, avukatlarıyla birlikte duruşmaya katıldı.

Bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, olayına ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen sanık avukat Akalın'ı "rüşvete teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.