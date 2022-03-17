CHP’deki taciz iddialarında kararı genel merkez verecek

Samimi mesajlar atarak partili kadınları taciz ettiği iddia edilen CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın, görevden alınıp alınmaması hakkında CHP İl Yönetimi tarafından eğilim yoklaması yapıldı. Toplantıya katılan 26 kişiden 20'sinin, Koçak'ın görevden alınması yönünde oy kullandığı öğrenildi. Toplantı sonrası verilen oylar son kararın verilmesi için CHP Genel Merkezine gönderildi.

GENEL MERKEZ KARAR VERECEK

Taciz iddiaları ile gündemde olan Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, il yönetimi tarafından görevden alınmadı. Önceki akşam yapılan il toplantısında İl Başkanı Harun Yıldızlı tarafından gündeme getirilen konu ile ilgili oylama yapıldı. Tüzük gereği görevden alınmada üye tam sayısının üçte iki oranında çoğunluk elde edilmediği için Koçak görevden alınmadı. İl yönetimi toplantısına il başkanı ile birlikte 31 olan il yöneticisinin 26'sı katıldı. Toplantıda yapılan oylamada 26 yöneticiden Koçak'ın 20'si görevden alınmasını isterken, 6'sı ise alınmaması yönünde oy kullandı. Bundan sonraki süreçte son kararı genel merkezin vermesi bekleniyor.

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