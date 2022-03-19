TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu’nun kirli oyunu belgelendi: FETÖ’cü hesaplara mesajları ortaya çıktı

Savcılık soruşturmasında; Ramazan Aydoğdu'nun telefonundaki Twitter uygulamasında şahsi hesabının yanında @disguclerresmi hesabının açık olduğu açıkça görülüyor

Aydoğdu'nun söz konusu hesap üzerinden FETÖ'yü savunan @DahiOglan adlı sözde belgeler ve fotoğraf yolladığı öğrenildi. @DahiOglan isimli hesabın terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasında kullanılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin hedef alındığı en aktif Twitter hesaplarından biri olduğu biliniyor.

AYDOĞDU'NUN 12 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi

Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek ekleme ve çıkarmalar yapılıp tamamen değiştirilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu hakkında iddianame hazırlandı.

RAMAZAN AYDOĞDU HAKKINDA 12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi.

İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Ramazan Aydoğdu'nun; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244-2 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay, TCK'nun 136-1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle de 7 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.