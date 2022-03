FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası

HEKİMSEN GENEL BAŞKANI ADİL KURBAN'DAN SKANDAL SÖZLER

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'a ait bir konuşmada özellikle kaos çağrısı, doktorlar üzerinden sahnelenen kirli oyunun izleri dikkat çekiyor. Sendika üyesi doktorlara yönelik olduğu iddia edilen konuşmasında Kurban, vatandaşın hastalığı ile ilgili skandal sözler sarfediyor. "Hastalar şimdi zırlıyor hiç meraklanmayın, üçüncü gün kıyameti koparacaklar" gibi sözlerle doktorlara sağlık hizmetini aksatması, hükümetin vatandaşla karşı karşıya kalması için akıl veren Kurban şöyle konuşuyor: "Biz adeta bir kar tanesi gibiydik şimdi böyle çığ gibi oldu. Emin olun ben Adrasan'da anlaştığımız bir yer vardı, oranın sahibi beni aradı rahatsızmış. Hocam hastaneye gittim kapalı diyor. Hastanede uzmanlar hizmet vermiyor diyor. Adrasan'da iki yer var. Hem Adrasan hem Kemer o bölgede iki hastane var ikisi de kapalı. Tunceli'ye kadar kapalı. Van Ağrı'ya kadar kapalı. Çok fazla hastane kapalı. Ben 40 bin diye tahmin etmiştim ama oran çok daha fazla. Çok büyük oranda bir katılım var buna. Hastalar şimdi zırlıyor şimdi hiç meraklanmayın. 3. gün kıyameti koparacaklar. Velhasıl hiç problem değil. Zaten bizim sayımız arttıkça etkimiz artacak. Yakında sayımız arttığı için bizi mütemadiyen çağırıyorlar. Psikolojik olarak olayı bir değerlendirin. Yani biz böyle eylem yaptığımız için hemen bize böyle bütün taleplerimiz pata küte verilse ne olur biz şantaj yapar gibi eylem yaparız değil mi? Bu tür birşeyden korkuyorlar. Onların verdiği tepkiyi şu an izlemekteyiz. Bunlar tepki vermez. Verirlerse hata edeceklerini bilirler. Ama ciddi bir hazırlık yapıyorlar ve yapacaklar. Ben size demiştim, programlarda da demiştim.

"GEREĞİNİ DE YAPACAĞIZ ENDİŞELENMEYİN"

Her yerde dedim arkadaşlar 14 Mart'a bir şey yetişmez dedim. Bakanlıklar birbirleriyle anlaşamıyorlar. O bir şey diyor diğeri bir şey diyor. Toplantı yapamamışlar nerede bir şey yetiştirecekler. Mümkün değil. Mesela Maliye Bakanının önerdiği bildirilmiş Sağlık Bakanlığı da boşuna verme diyor bu kabul edilmez diyor. Hekimler tarafından kabul edilmez diyor. Şimdi bunun kavgası oluyor. Başdanışman bir yandan onları koordine etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanının emrini onlara iletiyor falan filan da. Şu anda hiçbir şey yapılamamış durumda. Yapılamaz bu kadar süre içinde. Bütün sorunlar bizi bekliyor zaten yapılamaz. Sanki her şey bizim kurulmamızı ve çözmemizi bekliyormuş gibi. Gereğini de yapacağız endişelenmeyin. Ama şu anda bunların 14 Mart'a yetişmesi mümkün değildi. Bunları lütfen anlayın, yetişemezdi bir kere pratik olarak mümkün değil.

"YAKINDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK"

Ayrıca bir iki ay içinde çok anlamlı düzeyde şeyler değişecek. Bizim aleyhimize değişsin diye zaten ağırlığımızı koyacağız meraklanmayın. Akabinde de bu iş çok ciddi. Bizim rızamız olmadan bir kanun bile çıkarılamayacak bizim hakkımızda. Lütfen bundan da emin olun. Kıyameti koparırız. Sayımız da gün geçtikçe artıyor. Kuruluşu aşamasında 20 bine ulaştı sayımız. Diğer sendikalar için kimseye söz veremem kusura bakmayın. Biz kendi sendikamız için söz veririz. 21 bini doldurduk şu an çok anlamlı bir rakam. Başvuru tabi. Bunlar bir de onaylanınca 3. sendikasız o zaman masada oturacak sendikayız. Bakın bir kere sevinecek birşeyimiz daha var, masada da kıyameti koparabiliriz. Yani gereken herşeyi yapacağız lütfen endişelenmeyin. Şu an siz dinlenin tatiliniz yapın kafanızı dinleyin. Ailenizle gezin gidin yemek yiyin. Hiçbir şeyi takmayın . Yani siz şu an tatildesiniz öyle varsayın." Bu arada Hekim-Sen genel Başlanı Adil Kurban'ın Youtube'da Risale Akademisi hesabına konuk olarak, "Risale-i Nur'un Mili Eğitim Bakanlığı müfredatına girmesi gerektiğini söyledi.

8 Ağustos 2018 tarihinde HEKİMSEN (Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası) adıyla kurulan yapı Hekim-Sen

(Hekim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu) olarak güncellendi.

Merkezi Kocaeli'nde.

Sendikal faaliyetlere son dönemde başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının "kaybolan saygınlığını geri kazandırma" gerekçesiyle girdi. Kurucu (7) üyeden sadece *brahim Taka'nın FETÖ/PDY "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan adli kaydının olduğu tespit edildi. FETÖ terör örgütü mensubu 3 şahsın ifadesinde adının geçtiği, kız kardeşi Ümeyye Taka Aydın'ın cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine maddi yardımda bulunduğu belirlendi.

HEKİMBİRLİK SEN VE TABİP-SEN'DEKİ TERÖR İZİ

Hekim Birlik Sen (Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 16 Aralık 2021 tarihli onayı ile 28

Aralık 2021'de kuruldu.

Merkezi İzmir'de.

Kuruluş amacının TTB (Türk Tabipler Birliği)'nin sendikal yapıdan bağımsız meslek örgütü olması nedeniyle, yürütülen toplu sözleşme

görüşmelerinde hekimlerin hak menfaatlerini koruyamaması olduğu, kurucu 7 üyeden sadece 1'inin "eski eşinin" Ege Üniversitesi ve Dokuz

Eylül Üniversitesinde PKK/KCK terör örgütü sempatizanı öğrenciler tarafından 26.11.2001-05.12.2001 tarihleri arasında Kürtçe'nin seçmeli ders

programına alınması ile ilgili düzenlenen imza kampanyasına katılım gösterdiği tespit edildi.

TABİP-SEN (Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) 17 Ocak 2022 tarihinde kuruldu.

Kuruluş amacının TTB (Türk Tabipler Birliği)'nin ideolojik/siyasal hareket etmesi, hekimlerin/sağlık çalışanlarının sorunlarına karşı gerekli/yeterli

mücadeleyi sağlayamaması olduğu, sendikaya katılan/katılmayı düşünen hekimlere/sağlık çalışanlarına 'Kapıdan girdiğinizde ideolojileriniz

dışarda kalacak' şeklinde söylemlerde bulunulduğu belirlendi.

Sendika adresi İstanbul'da.

22 kurucu üyesi olan Tabip-Sen'in özellikle muhafazakar görünüp radikal unsurların yer aldığı, hekimleri birlik olmaya davet edip, diğer

sendikaları da örgütleyip eylem yapmalarına cesaret veren bir işleve sahip olduğu dikkat çekiyor. Tespitlere göre, üye sayısı en az olmasına

rağmen (2 bin gibi), iktidar yanlısı göründüğü için diğer sendikalara da meşruiyet kazandıran, FETÖ ve terör örgütlerinin faaliyetlerini

kolaylaştıran bir işlev üstlendiği kaydedildi.

Kuruculardan biri biri PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DYGM (Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi) içerisinde faaliyet yürüten

Harran Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu HÖDER (Harran Öğrenci Derneği) organizesinde, 31 Aralık 2012 tarihinde tanışma gecesi adı

altında düzenlenen konsere katılım sağladığı, bir başka ismin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Edirne'de yapılan operasyonda gözaltına

alınan şahsın ifadesinde adının geçtiği, bir başka ismin El Kaide yanlısı Mehmet Doğan Grubu ve Değişim Şafak (Malatyalılar) Grubu

güdümünde Elazığ'da faaliyet yürüten şahıslar ile irtibatlı olduğu, bir başka ismin de Mustafa İslamoğlu'nun kurduğu 'AKABE Grubu'

içerisinde faaliyet yürüttüğü, bir başka isim hakkında FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu şeklinde CİMER ihbarı bulunduğu, bir başka

ismin de El Kaide terör örgütüyle iltisaklı Beyyiat El İmam Örgütü (İmamlar Birliği) içerisinde faaliyet yürüten Muhammed Ramazan Kesgin ile

irtibatının bulunduğu tespit edildi.