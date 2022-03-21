FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası | Video

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 26 yaşındaki doktor Tahir Tarımer’i darp ettiği iddiasıyla açığa alınan ve kamera kayıtlarında gerçeğin ortaya çıkmasıyla görevine iade edilen 32 yaşındaki uzman çavuş Ali Akdağlı özellikle sosyal medyada FETÖ’cüler tarafından linç edildi. Ortaya çıkan bulgular, FETÖ’nün sağlık sektörü üzerinden yeni bir kaos planı yaptığını gösterdi. İşte son günlerde doktorları kışkırtarak, sağlıkta toplumun sinir uçları ile oynayan ve hükümete karşı kışkırtmaya dönük FETÖ tezgahının detayları.