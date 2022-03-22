Karapınar’ın güneşiyle 30 milyon dolar Türkiye’nin cebinde kaldı

Kurulu gücü 628 megavata ulaşan santralde, 812 bin 303 megavatsaatlik üretim gerçekleştirildi. Toplam kurulu gücü 1300 megavata ulaşması planlan santralde, 3,5 milyon güneş panelinin kullanılması hedefleniyor. Proje tamamlandığında 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacı bu santralden karşılanacak ve Türkiye'nin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak.

TÜRK MALI GÜNEŞ PANELLERİ ABD VE AVRUPA YOLUNDA

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Ersan Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje tamamlandığında santralin dünyanın sayılı güneş enerjisi üretim tesislerinden bir olacağını belirterek, "Şebeke bağlantıları da yapıldı. Dolayısıyla 1,5 milyon güneş enerjisi panelini bu süre içinde üretmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu zaman diliminde fabrikanın kapasitesini artırdık, istihdamımız da 2 bin 100 kişiye çıktı. Yeni kurduğumuz kapasiteyle, hem Konya Karapınar'daki santrale hem de yerli ve yabancı müşterilerimize panel satan bir fabrika haline geldik." ifadelerini kullandı.

M10 tipi güneş panelini Çin dışında üreten ilk şirket haline geldiklerini kaydeden Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada yenilenebilir enerji, yeşil enerji kullanımıyla ilgili çok büyük teşvikler var. Teşvikler hem Avrupa'da hem Amerika'da var. Bizim ilk hedefimiz Avrupa ülkeleri. Orada satış yapabilmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Diğer bir ihracat hedefimiz de Amerika. Amerika kıtasında satış yapabilmek için gerekli olan zorlu test kriterleri ve sertifikasyonların yerine getirilmesi amacıyla çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Böylece, Kalyon markalı güneş panelleri Amerika'da büyük tesislerde kullanılabilir hale gelecek. Bu yılın son çeyreğine kadar, Amerika ve Avrupa'daki müşterilere satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Tüfekçi, küresel piyasalarda yaşanan doğal gaz krizi ve artan petrol fiyatlarının enerjide dengeleri değiştirmeye başladığını ifade ederek, "Bu yaşanan gelişmeler, yenilenebilir enerjiye olan ilgiliyi de artırdı. Dolayısıyla son dönemlerde peş peşe açıklanmakta olan teşvik paketleriyle özellikle konut ve sanayi tesislerindeki çatı uygulamalarında güneş enerjisinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Artan doğal gaz fiyatlarına alternatif bu hamleler fiyatların dengeli hale getirilmesi için yapılıyor. Sektör olarak talebin artmasından memnunuz. Yerli piyasada hareketliliği hissediyoruz, talepleri görüyoruz." diye konuştu.

Murtaza Ata: Kalyon olarak, Türkiye'nin yenilenebilir enerji atılımına katkı sağlamaktan gururluyuz…