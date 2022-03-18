Murtaza Ata: Kalyon olarak, Türkiye’nin yenilenebilir enerji atılımına katkı sağlamaktan gururluyuz…

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da açılış konuşmacıları arasında bulundukları etkinliğe, 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Alok Sharma'nın yanı sıra Türkiye ve İngiltere'den ekonomi, finans ile enerji sektörlerinin üst düzey temsilcileri de katıldı.

Dr. Murtaza Ata, 'Yeşil Dönüşüm Finansmanı: Temiz Enerji – Net Sıfırı Başarmak' başlıklı panelde yaptığı konuşmada; "Günümüzde ülkelerin mutlak egemenliklerinin en güçlü teminatlarından biri enerjideki bağımsızlıkları. Bu doğrultuda Türkiye de 'Millî Enerji ve Maden Politikası" kapsamında arz güvenliğinden yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir perspektifte uyguladığı enerji politikalarıyla dikkat çekiyor. Kalyon Enerji olarak; millî bir sorumluluk bilinciyle, ülkemizin yenilebilir enerji alanında gerekli atılımları yapması yönünde Hükümetimizin oluşturduğu politikalara katkı sunmak üzere dev projeler hayata geçiriyoruz. Konya'da kurulan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali de bunlardan biri. Avrupa'nın en büyüğü; dünyanın ise sayılı büyük projeleri arasında yer alan Kalyon Karapınar GES için İngiliz ihracat kredi ajansı (UK Export Finance - UKEF) ile bundan yaklaşık üç ay kadar önce bir finansman iş birliğine de imza atmıştık. Bu aynı zamanda, UKEF'in bugüne kadar güneş enerjisi santrali alanında sağladığı en büyük finansman olma özelliği taşıyor. Diğer yandan proje tamamlandığında, yıllık 2 milyon ton karbon emisyonunu önlemiş olacağız. Bu da hem Kalyon Enerji olarak bizim hem de Türkiye'de hızla yol alan yenilebilir enerji sektörümüz için mutluluk ve gurur verici" dedi.

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Ata; enerjinin, tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren ve gezegeni neredeyse yok oluşun eşiğine getiren iklim meseleleri ile ilgili hem sorunun hem de çözümün bir parçası; hatta bizzat kendisi olduğuna dikkat çekerek, "Kalyon Holding olarak; içinde yaşadığımız topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa edebilmek için, sürdürülebilirlik ve temiz enerjiyi iş stratejimizin odağına koyduk. Temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılma hedefiyle, yatırımlarımıza devam etme kararlılığı içindeyiz" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir yenilenebilir yatırımlarının artmasında yeşil tahvil piyasasının büyük bir potansiyel sunduğunu da belirten Dr. Murtaza Ata; "Türkiye, temiz enerji, elektrikli ve hibrit araçlar, temiz su ve karbon emisyonlarını azaltacak yatırımların artışı için yeşil tahvil ihracını teşvik etmeyi amaçlıyor. Türkiye için bir diğer güçlü alternatif de çatı üstü güneş enerjisi yatırımları gibi bireysel yenilenebilir yatırımların yaygınlaşmasını desteklemek için finansman ürünleri geliştirmek. Kurumsal işletme ve finansal kurumların bu tür finansman ürünlerine katılarak karbon nötrlük hedeflerine ulaşmak için bu küçük yatırımları desteklemeye istekli olacaklarını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Londra Mansion House'da gerçekleşen konferans kapsamında Türkiye ve İngiltere'den yatırımcılar da bir araya geldi. Yeşil yatırım fırsatlarının değerlendirilerek; Türk şirketlerinin Birleşik Krallık kurumları ve yatırımcıları ile ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir işlev üstlenen konferansta özel sektör, kamu kurumu ve yerel yönetim temsilcileri, atık yönetiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına, biyoafinerilerden jeotermal enerjinin kullanımına kadar 10 başlıkta Türkiye'nin örnek vizyon projelerini katılımcılarla paylaştılar.