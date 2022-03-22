MHP Lideri Devlet Bahçeli’den TTB’ye sert tepki! Derhal kapatılmaldır

Çanakakle Köprüsü'nün açılışının, Çanakkale zaferine gölge düşürmek olduğunu söyleyen çürük beyinlerin ne Çanakkale'den ne Atatürk'ten haberi vardır.

Bizim feyzimizin ana kaynağı belldir. Buna karşın Türkiye'yi kötülemeye çalışanların soyunun sopunun nereye dayandığı meçhuldür. Sırtını yasladıkları, durmadan sufle aldıkları odaklar karanlıktır.

18 Mart 2022'de hem Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü andık, hem de muazzam bir eserinin açılışını yaptık.

Çanakkale bugün de geçilemez, Türkiye'yi geçmek asla mümkün olamaz. Çanakkale'den geçiş fırsatını sadece Türk milleti verecek o da 1915 Çanakkale Köprüsü'nden olacaktır. Bu köprüde emeği geçen Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.

Dediler ki bu köprü milletin sırtında bir kamburmuş. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan bu yapı için milletimizden para çıkacakmış. Ey gafiller bu köprüden siz de geçeceksiniz. Niye gocunuyorsunuz? Bu köprü ülkemizin gururdur. Bunu da mı kabullenemiyorsunuz. Yapılan tabrik ve takdirden uzaksınız, bari susun da uzaktan bakanlar sizi adam zannetsinler. Madem köprüden geçmeyeceksiniz, buyrun denize atlayın yüz yüze gidin. Çanakkale'nin rövanşını almak için yanıp tutuşuyorlar. Dün başaramadıkları işgali bugün asla yapamayacaklar.