Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar: "TTB mutlak suretle kapatılmalıdır!" | Video

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türk Tabipleri Birliği'ne sert sözlerle yüklenen Bahçeli: "Türk Tabipler Birliği isimli bölücü yapılanma Türk hekimlerini temsil edemez. Doktorlarımız bizim can yoldaşımızdır. Nerede bir melanet varsa TTB başkanı oradadır. PKK'nın yanında olanlar bunlardır, bölücüğün propagandasını yapan bunlardır. Bunlara doktor demek, Türklüğe ve doktorluğa yapılmış en büyük bühtandır." ifadelerini kullandı.