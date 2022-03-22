TEMA’nın meselesi ağaç değilmiş! "Ağaçların kesilmesinden başka çare bulunmamaktadır"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: "Bir yıl önce 'Bir dalın kesilmesine kıyamayan yüce gönüllü bir lider' diyerek prim yapmak. Bir yıl sonra İBB'nin 112 koca çınar ağacını katletmesini aklamak için saçmalamak. Çelişkiler yumağında bir TEMA yönetimi…"

Prof. Dr. Ruhi Ersoy: "İstanbul'u İstanbul yapan tarih ve tabiatın iç içeliğinin devamını sağlamak için çınarları kesmeden tedavi yolları aranmalıydı. Ayrıca siz hala anlamadınız mı 'Mesele üç beş ağaç değil' diyen zihniyetin tabiat istismarcılığı bu olayla deşifre olmuştur"

Mustafa Esgin: "Mayıs 2013 Gezi Parkı'nda 12 ağacın yerinin değiştirilmesi gerekçesiyle Gezi kalkışması çıkarıldı. Kasım 2014 CHP'li Yalova Belediye Başkanı 223 asırlık çınarı katletti. Mart 2022 CHP'li İstanbul Belediye Bşk 112 tarihi çınarı katletti. Tarihe not düşelim! Yorumu siz yapın..."

Elif Şahin: "Var olma iddiası 'ağaçlandırma ve doğal varlıkları korumak' olan TEMA, 112 tane tarihi çınar ağacının katledilmesini meşrulaştırmaya çalışıyor, çünkü faili tanıyor. Ne bir rapor var dosyada, ne bir belge. Adrese teslim, ısmarlama açıklamalar. Kusursuz bir samimiyetsizlik."



Bekir Dağ: "Gezi olaylarında 8 ağaç nakli uygun değilmiydi? Dikkat buyrun! Ağaç nakli kesilme değildi…"

Çırağan'daki ağaç katliamının görüntüleri ortaya çıktı!

Necmettin Salih: "Uzun uzun dipnotlu yazarak niye kendinizi yordunuz ki. Kısaca 'kesilen değil, kesen önemli' deseydiniz yeterdi"

Ahmet Vehbi: "TEMA'nın kesimi savunması yanlış.. Ağaçlar hastalık kaptıysa bile iyice çürüyüp çatırdamadıkça dokunulmamalıydı. Daha senelerce dayanırdi ordaki birçok ağaç.. İBB Çırağan'a yazik etti."

Paşa Yaşar: "Ağaçları bizimkiler keserse doğrudur. Ağaçta bile bizimkilere göre savunma yuh be. TEMA Vakfının siyasallaşarak çöküşü. TEMA Vakfı'nın siyasi tercihleri nedeniyle kendini inkar etmesi acı bir tercih olmuş. Keşke bu kurumlarda birde ahlak ve dürüstlük olsa."

Selman Enes Yücel: "Çok komiksiniz. Herkesçe malum olan 'yaklaşımınızı' bu kadar uzun, süslü ve teknik bilgilerle dolandırmanıza hiç gerek yoktu. Haklı veya haksız hiç fark etmez, biz her halükarda İBB'nin yanındayız, çünkü cibilliyetimiz bunu gerektiyor demeniz kafiydi! Niye kastınız ki?"

Ekrem Karabulut: "Ağaç kesen CHP'li belediye olunca adamına göre açıklama olmuş.. Mesele ağaç değil sen hâlâ anlamadın mı?"

Ceyhan Ulus: "Ağaç kesen CHP olunca TEMA Vakfı'nın çevreciliği mefta olmuş!"