TEMA’nın meselesi ağaç değilmiş! "Ağaçların kesilmesinden başka çare bulunmamaktadır"

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine destek verdi.
TEMA'DAN İBB'NİN AĞAÇ KESİMİNE DESTEK
TEMA'nın açıklamasında; İBB'nin çınar ağaçlarına kesmesine destek verildi ve "Hastalığın tedavisi mümkün değildir. Mantarın ağacın iletim demetlerini tıkaması ve topraktan alınan suyun iletimi kesmesi, yerleştiği iletim demetlerinin kök, gövde ve sürgünlerde olması sebebiyle hastalıklı ağaçların bakım çalışmaları ile kurtarılması da mümkün değildir. Karantina tedbirleri alınarak ağacın kesilmesi ve imha edilmesinden başka önerilen bir çare bulunmamaktadır" denildi.
BİRPINAR: BUGÜN KESİLEN 200 YILLIK TARİHİ ÇINAR AĞAÇLARI İÇİN İBB'NİN AÇIKLAMASININ ARKASINA SAKLANMASI ARASINDA SİZCE DE ÇELİŞKİ YOK MU?
Siyasiler ve vatandaşlar, TEMA'nın açıklamasına tepki gösterdi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar: "TEMA Gezi Parkında kökünden taşınan 5 ağaç için tüm şehirlerde vatandaşları hükümete karşı eyleme çağırmıştı. Bugün kesilen 200 yıllık tarihi çınar ağaçları için İBB'nin açıklamasının arkasına saklanması arasında sizce de çelişki yok mu?"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Mesele ağaç değil, hiçbir zaman da olmadı. Bunu biliyoruz da, bari bazı şeyleri bu kadar alenen yapmayın. Bilimi, mantığı, hakkaniyeti, hakikati ve vicdanı bir kenara bırakarak bunların hepsini kendi ideolojilerine meze edenlerin hiçbir sözüne itimat edilmedi, edilmeyecektir de."
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: "Bir yıl önce 'Bir dalın kesilmesine kıyamayan yüce gönüllü bir lider' diyerek prim yapmak. Bir yıl sonra İBB'nin 112 koca çınar ağacını katletmesini aklamak için saçmalamak. Çelişkiler yumağında bir TEMA yönetimi…"
Prof. Dr. Ruhi Ersoy: "İstanbul'u İstanbul yapan tarih ve tabiatın iç içeliğinin devamını sağlamak için çınarları kesmeden tedavi yolları aranmalıydı. Ayrıca siz hala anlamadınız mı 'Mesele üç beş ağaç değil' diyen zihniyetin tabiat istismarcılığı bu olayla deşifre olmuştur"
Mustafa Esgin: "Mayıs 2013 Gezi Parkı'nda 12 ağacın yerinin değiştirilmesi gerekçesiyle Gezi kalkışması çıkarıldı. Kasım 2014 CHP'li Yalova Belediye Başkanı 223 asırlık çınarı katletti. Mart 2022 CHP'li İstanbul Belediye Bşk 112 tarihi çınarı katletti. Tarihe not düşelim! Yorumu siz yapın..."
Elif Şahin: "Var olma iddiası 'ağaçlandırma ve doğal varlıkları korumak' olan TEMA, 112 tane tarihi çınar ağacının katledilmesini meşrulaştırmaya çalışıyor, çünkü faili tanıyor. Ne bir rapor var dosyada, ne bir belge. Adrese teslim, ısmarlama açıklamalar. Kusursuz bir samimiyetsizlik."
Bekir Dağ: "Gezi olaylarında 8 ağaç nakli uygun değilmiydi? Dikkat buyrun! Ağaç nakli kesilme değildi…"
Çırağan'daki ağaç katliamının görüntüleri ortaya çıktı!
Necmettin Salih: "Uzun uzun dipnotlu yazarak niye kendinizi yordunuz ki. Kısaca 'kesilen değil, kesen önemli' deseydiniz yeterdi"
Ahmet Vehbi: "TEMA'nın kesimi savunması yanlış.. Ağaçlar hastalık kaptıysa bile iyice çürüyüp çatırdamadıkça dokunulmamalıydı. Daha senelerce dayanırdi ordaki birçok ağaç.. İBB Çırağan'a yazik etti."
Paşa Yaşar: "Ağaçları bizimkiler keserse doğrudur. Ağaçta bile bizimkilere göre savunma yuh be. TEMA Vakfının siyasallaşarak çöküşü. TEMA Vakfı'nın siyasi tercihleri nedeniyle kendini inkar etmesi acı bir tercih olmuş. Keşke bu kurumlarda birde ahlak ve dürüstlük olsa."
Selman Enes Yücel: "Çok komiksiniz. Herkesçe malum olan 'yaklaşımınızı' bu kadar uzun, süslü ve teknik bilgilerle dolandırmanıza hiç gerek yoktu. Haklı veya haksız hiç fark etmez, biz her halükarda İBB'nin yanındayız, çünkü cibilliyetimiz bunu gerektiyor demeniz kafiydi! Niye kastınız ki?"
Ekrem Karabulut: "Ağaç kesen CHP'li belediye olunca adamına göre açıklama olmuş.. Mesele ağaç değil sen hâlâ anlamadın mı?"
Ceyhan Ulus: "Ağaç kesen CHP olunca TEMA Vakfı'nın çevreciliği mefta olmuş!"
11 gün sustular! İBB'nin ağaç katliamına TEMA'dan ilk açıklama: Prensibimiz gereği...
TEMA: "YÖNETİM KURULUMUZ BU KONUYU GÜNDEMİNE ALMADI"
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yetkilileri, 16 Mart tarihinde gazetemize yaptığı açıklamada; "Şu an açıklama gündemimizde değil. Yönetim Kurulumuz da bu konuyu gündemine almadı" demişti.
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, 21 Mart tarihinde de açıklamada bulundu.
Açıklamada; "Dolmabahçe'de İBB tarafından gerçekleştirilen çınar ağacı kesimleri konusunda, medyada öne çıkan tartışmaların TEMA Vakfı hakkında da yorumlara yol açtığını üzülerek izliyoruz. Bilindiği üzere Vakfımız faaliyet alanındaki konular hakkında bilimsel araştırmalarını tamamlamadan görüşlerini kamuoyuyla paylaşmama prensibiyle çalışmaktadır. Bu konudaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve görülen lüzum üzerine basın açıklamasının yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
İBB, AĞAÇLARIN KESİMİ İÇİN İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İZİN ALMAMIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği çınar ağaçları için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadığı tespit edilmişti.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün; 6831 Sayılı Orman Kanunu'na aykırı eylemlerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4.274,46 TL idari para cezası kestiği bildirildi.