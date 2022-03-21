11 gün sustular! İBB’nin ağaç katliamına TEMA’dan ilk açıklama: Prensibimiz gereği...





KORKMAZ: "BENİM BİLGİM YOK"

Konuyla ilgili aradığımız Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz, "Benim bilgim yok. İstanbul'da olan bir olay, gerçekten bilgim yok. Bilmediğim şey hakkında ne konuşayım? Nerede olduğunu bile bilmiyorum" demişti.

SABAH'a konuşan Taksim Dayanışma Platformu Sözcüsü Tayfun Kahraman ise, "Bizim değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da ilgili meslek odalarının açıklama yapması gerekir. Ziraat Mühendisleri Odası ve Orman Mühendisleri Odası'dır. Şu an o sıfatla açıklama yapmam doğru olmaz. Bunun açıklamasını yapmam çok doğru olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İBB’nin 112 çınar ağacı katliamının yankıları sürüyor! AK Partili Karaaslan: Sessiz kalanlar yarın da sessizliklerini sürdürecekler

İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?

İBB'ye ağaç katliamı cezası: Çınar ağaçları için haber bile verilmemiş

İBB'nin Çırağan'daki ağaç katliamı büyük tepki çekmişti! Görüntüler ortaya çıktı