Haberler Gündem Haberleri 11 gün sustular! İBB'nin ağaç katliamına TEMA'dan ilk açıklama: Prensibimiz gereği...
Giriş Tarihi: 21.3.2022 13:18 Son Güncelleme: 21.3.2022 13:28

11 gün sustular! İBB'nin ağaç katliamına TEMA'dan ilk açıklama: Prensibimiz gereği...

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
11 gün sustular! İBB’nin ağaç katliamına TEMA’dan ilk açıklama: Prensibimiz gereği...

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yetkilileri, 16 Mart tarihinde gazetemize açıklamada bulunmuş ve "Şu an açıklama gündemimizde değil. Yönetim Kurulumuz da bu konuyu gündemine almadı" demişti. İBB'nin ağaç katliamı ile ilgili TEMA'dan ilk açıklama geldi.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA); İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine ilişkin 11 gün sonra açıklamada bulundu.
TEMA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada; "Vakfımız faaliyet alanındaki konular hakkında bilimsel araştırmalarını tamamlamadan görüşlerini kamuoyuyla paylaşmama prensibiyle çalışmaktadır" iddiasında bulundu.



İBB, AĞAÇLARIN KESİMİ İÇİN İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İZİN ALMAMIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği çınar ağaçları için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadığı tespit edilmişti.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün; 6831 Sayılı Orman Kanunu'na aykırı eylemlerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4.274,46 TL idari para cezası kestiği bildirildi.

Çırağan'daki ağaç katliamının görüntüleri ortaya çıktı!


İŞTE O AÇIKLAMA
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın açıklaması şöyle:
"Dolmabahçe'de İBB tarafından gerçekleştirilen çınar ağacı kesimleri konusunda, medyada öne çıkan tartışmaların TEMA Vakfı hakkında da yorumlara yol açtığını üzülerek izliyoruz. Bilindiği üzere Vakfımız faaliyet alanındaki konular hakkında bilimsel araştırmalarını tamamlamadan görüşlerini kamuoyuyla paylaşmama prensibiyle çalışmaktadır. Bu konudaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve görülen lüzum üzerine basın açıklamasının yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."



TEMA: "YÖNETİM KURULUMUZ BU KONUYU GÜNDEMİNE ALMADI"
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yetkilileri, 16 Mart tarihinde gazetemize yaptığı açıklamada; "Şu an açıklama gündemimizde değil. Yönetim Kurulumuz da bu konuyu gündemine almadı" demişti.



KORKMAZ: "BENİM BİLGİM YOK"
Konuyla ilgili aradığımız Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz, "Benim bilgim yok. İstanbul'da olan bir olay, gerçekten bilgim yok. Bilmediğim şey hakkında ne konuşayım? Nerede olduğunu bile bilmiyorum" demişti.
SABAH'a konuşan Taksim Dayanışma Platformu Sözcüsü Tayfun Kahraman ise, "Bizim değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da ilgili meslek odalarının açıklama yapması gerekir. Ziraat Mühendisleri Odası ve Orman Mühendisleri Odası'dır. Şu an o sıfatla açıklama yapmam doğru olmaz. Bunun açıklamasını yapmam çok doğru olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İBB’nin 112 çınar ağacı katliamının yankıları sürüyor! AK Partili Karaaslan: Sessiz kalanlar yarın da sessizliklerini sürdürecekler İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi? İBB'ye ağaç katliamı cezası: Çınar ağaçları için haber bile verilmemiş İBB'nin Çırağan'daki ağaç katliamı büyük tepki çekmişti! Görüntüler ortaya çıktı

ARKADAŞINA GÖNDER
11 gün sustular! İBB'nin ağaç katliamına TEMA'dan ilk açıklama: Prensibimiz gereği...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA